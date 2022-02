Ethereum pourrait glisser à 2 700 $ avant que l’ETH ne commence une nouvelle tendance à la hausse | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum est inférieur à deux niveaux de support critiques, passant probablement à son support Ichimoku final.

Les conditions de l’oscillateur continuent de favoriser le développement d’un creux de swing, poursuivant la reprise actuelle.

La fourchette de prix de 2 700 $ est désormais au centre des préoccupations en tant que niveau de support quotidien final.

L’action des prix d’Ethereum est tombée en dessous du Tenkan-Sen à 3 000 $ et du retracement Fibonacci de 50 % à 2 900 $. La participation et la dynamique ont chuté de manière significative des deux côtés du marché, mais la tendance globale à court terme est plus faible.

L’action des prix d’Ethereum poursuit sa lente glissade vers le sud vers sa zone de support finale à 3 700 $

Le prix d’Ethereum a clôturé en dessous du retracement de 50% de Fibonacci à 2 900 $ dimanche, mais la pression de vente de suivi a été presque nulle malgré une baisse lente. Un saignement lent et un mouvement continu vers le sud sont attendus jusqu’à ce que les traders rentrent spontanément pour soutenir l’ETH ou jusqu’à ce qu’Ethereum atteigne le Kijun-Sen à 2 700 $.

Le schéma tête-épaules inversé identifié le 12 février, ainsi que la divergence haussière des oscillateurs d’Ethereum, restent tous en jeu et structurellement inchangés. Le prix d’Etheruem pourrait plonger jusqu’au retracement Fibonacci de 61,8% à 2 500 $ avant de trouver un swing bas, mais cela menacerait d’annuler la divergence haussière cachée présente entre le graphique en chandeliers et l’indice composite et les bandes Optex.

La divergence haussière cachée s’est étendue, renforçant la force et la probabilité qu’un swing bas se développe très bientôt. Cependant, si les haussiers établissent un nouveau creux dans la fourchette de prix de 2 500 $ à 2 700 $, ils doivent encore faire face à un groupe massif de résistances dans la zone de valeur de 3 150 $ à 3 300 $. Le point de contrôle du volume 2022, le sommet du nuage Ichimoku (Senkou Span B), le retracement de Fibonacci de 38,2 % et la ligne de tendance inférieure d’un drapeau baissier antérieur existent dans cette fourchette de prix de 3 150 $ à 3 300 $.

Graphique quotidien ETH/USD Ichimoku Kinko Hyo

Une cassure réussie du prix Ethereum au-dessus de 3 300 $ générerait rapidement un mouvement pour retester 4 000 $.

Les haussiers et les baissiers voudront surveiller toute clôture quotidienne en dessous du retracement de Fibonacci de 61,8% à 2 500, car cela signalerait une vente très probable pour retester le plus bas de 2022 près de 2 100 $.