Shiba Inu a du mal à conserver son support, SHIBA pourrait retester la fourchette précédente proche de 0,000020 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a du mal à maintenir un support contre un niveau de support fondamental d’Ichimoku.

Alors que SHIBA clôture dans un nuage Ichimoku plus faible, l’action des prix montre un élan haussier décroissant.

Une baisse de 30 % pour tester la zone de valeur de 0,000020 $ est de plus en plus probable.

L’action des prix de Shiba Inu a actuellement du mal à maintenir le Tenkan-Sen comme support, même à l’approche de conditions où une cassure haussière est plus facile à réaliser. Il reste un surperformant sur le marché des altcoins, mais cette tendance pourrait bientôt changer.

Le prix du Shiba Inu à un moment décisif, les haussiers et les baissiers sont tout aussi anxieux

Le prix du Shiba Inu se situe entre deux niveaux critiques d’Ichimoku. Le bas du nuage Ichimoku (Senkou Span A) est la résistance proche actuelle à 0,000031 $, avec le Tenkan-Sen à 0,000029 $ agissant comme support proche. Les traders ont fait plusieurs tentatives pour pousser au-dessus et au-dessous de ces deux niveaux d’Ichimoku au cours des quatre derniers jours, ni les haussiers ni les baissiers n’ont pu terminer une clôture dans la direction souhaitée.

Le niveau de prix critique à surveiller pour les haussiers peut ne pas apparaître avant le 17 février, lorsque le seuil pour atteindre une cassure haussière idéale d’Ichimoku passe de 0,000040 $ actuel à 0,000031 $. Par conséquent, des conditions commerciales latérales pour le prix du Shiba Inu seraient le comportement à court terme le plus probable jusqu’au 17 février.

Pour les traders, le chemin inférieur est à la fois plus accessible et plus complexe. Dans le système Ichimoku, lorsque la clôture actuelle est en dessous du nuage, un biais baissier automatique et un poids sont donnés à un instrument – l’action des prix du Shiba Inu est considérée comme baissière tant qu’elle est en dessous du nuage. Cependant, pour pousser plus bas, les traders doivent traverser et se fermer sous le Tenkan-Sen et le Kijun-Sen. En raison de la proximité du Tenkan-Sen et du Kikjun-Sen l’un par rapport à l’autre, cela crée un niveau de support problématique pour les traders à conquérir.

Graphique quotidien SHIBA/USDT Ichimoku Kinko Hyo

Si le prix du Shiba Inu clôture à 0,000026 $ ou moins, une baisse de 30 % pour retester le bas de la fourchette précédente à 0,000020 $ est très probable.