Les analystes deviennent optimistes alors que le géant bancaire DBS se prépare à ouvrir les vannes de la crypto | Cryptomonnaie

La banque multinationale singapourienne DBS devrait ouvrir son bureau de crypto-monnaie en 2022.

DBS rejoint la ligue des institutions de services bancaires et financiers optimistes sur le Bitcoin et les crypto-monnaies.

Les utilisateurs actifs du réseau Bitcoin continuent d’augmenter, signalant une augmentation de l’adoption de BTC dans le monde.

Les analystes attendent la confirmation de la tendance haussière de Bitcoin ; révéler des perspectives haussières sur l’actif.

La mégabanque singapourienne DBS gère 500 milliards de dollars d’actifs et prévoit de lancer un bureau de trading de cryptomonnaie de détail avant la fin de 2022. La banque a révélé ses plans lors d’un appel aux résultats le 14 février 2022.

DBS prévoit de faire une incursion dans le trading de crypto-monnaie d’ici la fin de 2022

La plus grande banque d’Asie du Sud-Est, DBS, a révélé son intention de lancer un bureau de négociation d’actifs numériques pour les clients de détail. La banque a lancé un bureau de négociation pour les institutions en 2021 et a annoncé son intention de servir les commerçants de détail en crypto en 2022.

Piyush Gupta, PDG de DBS, a déclaré :

Nous commençons les travaux initiaux pour l’étendre au-delà de la base d’investisseurs actuelle. Et cela inclut la réflexion appropriée sur l’adéquation et le potentiel de fraude… nous recherchons un fin d’année [launch] mettre quelque chose sur le marché.

Les utilisateurs de détail de DBS appellent actuellement leurs banquiers et passent et commandent des crypto-monnaies ; cependant, la banque prévoit d’automatiser et d’introduire une option de libre-service. Les utilisateurs peuvent être en mesure de retirer des fonds sur leur portefeuille de crypto-monnaie.

Des géants bancaires comme Wells Fargo et JP Morgan ont partagé une vision haussière du Bitcoin et des crypto-monnaies en 2022, ouvrant la voie à un afflux de capitaux institutionnels en BTC. Les analystes ont noté une augmentation du nombre d’utilisateurs actifs sur la blockchain Bitcoin, un catalyseur de la hausse des prix BTC.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix du Bitcoin et prédit une cassure explosive du BTC. Les analystes affirment que les risques de baisse de Bitcoin étaient limités au début du week-end. Le prix du Bitcoin pourrait continuer à se négocier latéralement ou descendre à 42 600 $.

Les analystes estiment que le prix de Bitcoin n’est pas très loin d’initier une autre évasion d’Ichimoku. Ichimoku est un indicateur utilisé par les day traders pour identifier la résistance et le support dans les graphiques de crypto-monnaie. L’indicateur est utilisé pour déterminer l’élan et la direction de la tendance. Les analystes s’attendent à ce que le prix du Bitcoin entre dans un rallye massif basé sur l’indicateur.