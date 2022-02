Axie Infinity devrait contenir 20% supplémentaires alors que les vents contraires géopolitiques persistent | Cryptomonnaie

L’action des prix d’Axie Infinity perdra 20% de la valeur marchande, tombant à 44,45 $ alors que les vents contraires persistent.

AXS n’a qu’un seul élément de soutien qui pourrait fournir un revirement.

Une fois le creux atteint, attendez-vous à ce qu’un rallye commence avec un potentiel de hausse de 67 %.

Axie Infinity (AXS) a déjà franchi le plus bas de la semaine dernière et devrait plonger encore de 20 % à la recherche d’un soutien contre ces vents contraires mondiaux qui balayent les marchés. Les tensions géopolitiques sont aujourd’hui le principal moteur, avec plusieurs indices dans le rouge et des crypto-monnaies en retrait. Attendez-vous à une baisse vers 44,45 $ avant que les traders puissent entrer et commencer un rallye alors que la géopolitique s’estompe, ce qui pourrait représenter 67 % des gains en portant le prix AXS à 73,62 $.

Une fois que le vent géopolitique s’estompera, attendez-vous à un rallye haussier prospère

L’action des prix d’Axie Infinity est tombée en dessous de 60,36 $ ce week-end après un langage dur entre Biden et Poutine vendredi soir. Les commentaires de Bullard de la FED n’ont fait qu’ajouter de l’huile sur le feu lorsqu’il a déclaré qu’une hausse de 50 points de base était prévue pour mars. Cela a créé une pression massive sur les marchés mondiaux avec un risque généralisé et des crypto-monnaies dans le coin des pénalités.

Mais les haussiers AXS doivent regarder au-delà de l’image géopolitique et devront définir des points d’entrée à l’extrémité inférieure de l’action actuelle des prix, car un rallye de soulagement pourrait voir de solides gains à la hausse. Avec peu d’obstacles, la poignée de 44,45 $ semble être le meilleur point d’entrée, car elle s’est tenue il y a quelques semaines et est le plus bas de 2022. Avec cela, AXS aura chuté de 20% et l’indice de force relative aura atteint la zone de survente, de sorte que tous les éléments s’aligneront pour déclencher un rallye.

Graphique journalier AXS/USD

Une escalade résultant d’une guerre à part entière ne fera, bien sûr, que renforcer le vent contraire actuel et pousser les crypto-monnaies encore plus à la baisse. Attendez-vous à une rupture de la poignée de 44,45 $ qui pourrait réduire de 26 % les 40 % de pertes déjà prévues. Avec une action des prix juste au-dessus de 30,00 $, attendez-vous à ce que les investisseurs attendent une confirmation ferme et solide que le pire est passé avant de s’engager à nouveau dans l’action des prix AXS.