Un soutien décentralisé et proche pour résister aux turbulences actuelles des marchés mondiaux | Cryptomonnaie

L’action décentralisée des prix se rapproche de deux niveaux de soutien vital.

Bien que la plupart des crypto-monnaies soient fortement en retrait, Decentraland et Bitcoin limitent les pertes importantes.

Attendez-vous à un rebond de 38% vers 3,66 $, atteignant de nouveaux sommets pour cette année.

L’action sur les prix de Decentraland (MANA) perd du terrain alors que les marchés mondiaux semblent être enflammés par les inquiétudes concernant l’escalade de la situation entre la Russie et l’Ukraine. Mais MANA pourrait être en mesure de résister à ces vents contraires avec l’aide d’un support à quelques points de pourcentage de distance. Cela pourrait mettre en place une action sur les prix Decentraland pour un rallye qui pourrait établir de nouveaux sommets pour 2022 à 3,66 $.

Les traders MANA sont prêts à appuyer sur la gâchette du rallye autour de 2,67 $

L’action décentralisée sur les prix devrait connaître un autre jour rouge, ce qui en fait le sixième d’affilée. Mais même si les marchés semblent s’enflammer – et encore une fois, la fin du monde est proche, avec une éventuelle guerre entre la Russie et l’Ukraine – les investisseurs peuvent encore sortir gagnants de cette crise, un niveau de soutien intéressant est à portée de main à 2,67 $ ce qui pourrait fournir la base d’une reprise.

Ce niveau est le pivot mensuel et il pourrait stopper cette tendance baissière de la même manière qu’il l’a fait début janvier. Une fois que les marchés se rendent compte que les pourparlers sont toujours en cours et que pour le moment aucune véritable guerre n’a commencé, attendez-vous à ce que les investisseurs regardent au-delà du sentiment actuel et commencent à voir les opportunités d’achat, car les vents contraires commencent rapidement à s’estomper. Attendez-vous à un rebond de 2,67 $ ou 2,57 $, suivi d’un rallye qui pourrait atteindre 3,66 $, imprimant de nouveaux sommets pour 2022 et réservant ainsi un bénéfice de 36 %.

Graphique journalier MANA/USD

Si les marchés chutent davantage et que les indices boursiers commencent à s’échanger dans des zones de correction, attendez-vous à ce que d’autres ralentissements se produisent alors que les mouvements aveuglent les investisseurs, et acheter la baisse ne fonctionnera pas comme stratégie cette fois. Attendez-vous à ce que les traders MANA atteignent 2,57 $ et embarquent pour 2,15 $ où la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours et le début du niveau de retracement de Fibonacci s’alignent l’un sur l’autre. Une cassure en dessous entraînerait une chute libre de l’action des prix alors que MANA entre à nouveau dans sa zone de correction et qu’il y a une perte générale de confiance des investisseurs.