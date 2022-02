Prédiction du prix Dogecoin: DOGE au premier réservoir 7%, avant de rallier 40% | Cryptomonnaie

L’action sur les prix du Dogecoin est sous pression car les marchés mondiaux sont inquiets d’une éventuelle escalade entre l’Ukraine et la Russie.

DOGE semble sur le point de briser le creux de la semaine précédente et de plonger vers 0,1357 $

Attendez-vous à ce qu’une fois que le prix DOGE atteigne ce niveau, vous assistiez à un rallye dans le week-end qui pourrait contenir des gains de 40%.

Dogecoin (DOGE) est prêt pour un rallye solide, mais doit d’abord affronter les forces les plus vitales, les marchés mondiaux faisant pression sur tous les actifs avec une humeur de risque, car aujourd’hui et demain pourraient être le point de basculement de l’escalade vers une guerre entre La Russie et l’Ukraine. Comme les vents arrière sont tout simplement une force trop importante à affronter, DOGE plongera davantage vers un support solide à 0,1357 $. Une fois les traders entrés, attendez-vous à un grand rallye qui pourrait osciller jusqu’à 40% vers 0,19 $.

Il est temps pour les traders de prendre du recul et de regarder la situation dans son ensemble

Dogecoin est sous pression alors que l’espace global de la crypto-monnaie rejoint les marchés mondiaux secoués par un moment crucial dans le développement de la Russie et de l’Ukraine. Alors que les exercices de l’armée russe près de la frontière ukrainienne doivent se terminer demain, le moment crucial pour qu’une éventuelle invasion ait lieu d’ici là. Cela met les marchés sur les nerfs avec une aversion pour le risque dans tous les domaines et les actions de l’UE en baisse de plus de 3 %.

Ce sentiment de risque pèse sur l’action des prix DOGE avec le plus bas de la semaine dernière testé, et supporte l’utilisation du niveau d’entrée de dimanche à 0,1594 $ où la moyenne mobile simple sur 55 jours et le niveau historique pivot ont livré un rejet ferme à la hausse. Avec cela, attendez-vous à ce que cette tendance à la baisse se poursuive aujourd’hui et plonge vers 0,1357 $, qui a déjà prouvé son soutien fin janvier. Une fois là-bas, attendez-vous à ce que les haussiers sautent sur l’occasion et mènent un rallye qui pourrait bondir jusqu’à 40% vers 0,19 $ une fois que la rhétorique géopolitique s’estompera et se refroidira.

Graphique journalier DOGE/USD

Si la Russie s’engageait dans une guerre contre l’Ukraine et l’envahissait, attendez-vous à ce que cela pousse les investisseurs à fuir les marchés et à provoquer une vente de feu à tous les niveaux. Pour DOGE, cela signifierait qu’il pourrait accumuler 24 % supplémentaires en plus des 7 % prévus pour aujourd’hui. Cela ramènerait l’action des prix DOGE à environ 0,1030 $, où se situe le niveau de support mensuel S1, la ligne de tendance descendante rouge et le niveau psychologique de 0,1000 $ – fournissant trois éléments qui pourraient attraper l’action en baisse des prix.