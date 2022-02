Crypto.com subira une correction haussière avant que le CRO n’explose à 0,60 $ | Cryptomonnaie

Le jeton Crypto.com oscille actuellement entre les SMA de 50 et 100 jours, indiquant une consolidation.

L’enroulement entraînera probablement un retracement avant un mouvement massif à la hausse.

Une panne de 0,391 $ invalidera cette thèse haussière à court terme.

Le jeton Crypto.com est dans une tendance haussière depuis un certain temps, mais l’épuisement du récent rallye a conduit à une consolidation. Une évasion de cette bobine pourrait être le déclencheur de gains supplémentaires pour le CRO.

Le jeton Crypto.com offre une opportunité de gains

Le jeton Crypto.com a augmenté de 67 % du 22 janvier au 10 février et a établi un plus haut à court terme à 0,543 $. L’action des prix s’enroule actuellement dans une fourchette étroite entre la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours et la SMA à 100 jours, ce qui suggère un manque de biais directionnel.

Compte tenu des perspectives globales du marché, il y a de fortes chances que le CRO revienne au niveau de support de 0,437 $ avant d’inverser sa tendance. Les personnes intéressées peuvent capitaliser sur cette tendance baissière et ouvrir une position longue à 0,437 $.

La tendance haussière qui en résulte brisera probablement les SMA susmentionnés et atteindra la barrière de résistance de 0,562 $. Bien que les investisseurs puissent enregistrer des bénéfices ici, il est possible que le jeton Crypto.com s’étende encore plus loin, au-delà de cet obstacle, et reteste la barrière de 0,60 $.

Graphique CRO/USDT sur 1 jour

Quelle que soit la correction haussière, si le jeton Crypto.com produit un plus bas inférieur à 0,391 $, il invalidera la thèse haussière à court terme. Bien que cette évolution puisse sembler baissière, la zone de demande à 3 jours, s’étendant de 0,316 $ à 0,400 $, absorbera toute pression de vente entrante et maintiendra les perspectives haussières intactes, du moins à long terme.

Un chandelier quotidien clôturant en dessous de 0,316 $ créera cependant un plus bas plus bas, suggérant une poursuite de la tendance à la baisse à 0,224 $.