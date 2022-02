Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: BTC pour tester la conviction des traders | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin est susceptible de retracer encore 8% et de marquer la zone de demande quotidienne, s’étendant de 36 398 $ à 38 895 $.

Le prix Ethereum semble avoir trouvé un niveau de support à 2 823 $, suggérant un ralentissement de la tendance baissière.

Le prix de l’ondulation se négocie confortablement au-dessus du niveau de retracement de 50 % à 0,731 $, glissant peut-être plus bas.

Le prix du Bitcoin a atteint un sommet plus élevé sur le graphique journalier, et le retracement actuel est susceptible de confirmer si les traders sont prêts ou non pour une montée en puissance. Ethereum et Ripple montrent des configurations différentes mais suivront finalement les traces du grand crypto.

Le prix du Bitcoin pour tester la résilience des traders

Le prix du bitcoin a traversé sa moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours le 9 février, établissant un plus haut à 45 956 $. Cependant, ce mouvement a épuisé l’élan haussier et subit actuellement un retracement.

Si la baisse qui en résulte produit un plus bas plus élevé, cela préparera le terrain pour un swing haussier. La zone de demande quotidienne, qui s’étend de 36 398 $ à 38 895 $, est celle où BTC est susceptible d’établir un plus bas plus élevé, confirmant une perspective haussière, et les investisseurs peuvent s’attendre à ce que la grande crypto voit un renversement autour de cette zone.

Graphique BTC/USD sur 1 jour

D’autre part, si le prix du Bitcoin produit un chandelier quotidien proche de 36 398 $, il brisera la zone de demande et verra le prix se diriger vers le niveau de support hebdomadaire à 34 752 $. Une clôture quotidienne en dessous de ce niveau invalidera la thèse haussière et déclenchera une correction potentielle jusqu’à 29 100 $.

Le prix Ethereum trouve un niveau de support

Le prix d’Ethereum a augmenté de 41 % en deux semaines et a établi un sommet inférieur à 3 284 $ alors qu’il rencontrait le SMA de 50 jours. Une baisse de 10% a suivi le rejet de la SMA et a vu l’ETH tomber là où il se négocie actuellement – au-dessus du niveau de support de 2 823 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ETH passe sous cette barrière avant qu’un biais directionnel ne soit établi. Tant que le jeton de contrat intelligent reste au-dessus du niveau de support hebdomadaire à 2 324 $, les traders peuvent prospérer.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

Si le prix d’Ethereum produit un chandelier quotidien proche en dessous de 2 324 $, cela créera un creux plus bas et suggérera la poursuite de la tendance à la baisse depuis le 10 novembre 2021. Dans ce cas, l’ETH pourrait revoir 1 730 $ et collecter la liquidité restant en dessous.

Le prix Ripple maintient son élan

Le prix Ripple a explosé à 0,911 $ après avoir rompu sa consolidation de deux semaines. Cette ascension de 55 % a depuis reculé de près de moitié, retombant au niveau de retracement de 50 % à 0,731 $ – mais pas tout à fait, ce qui suggère que les acheteurs gardent le contrôle.

Si le prix Ripple revient à la baisse, la zone de demande quotidienne, s’étendant de 0,595 $ à 0,632 $, absorbera la pression de vente entrante. Cela conduira probablement à un renversement, établissant un plus bas plus élevé et indiquant le début d’une tendance haussière.

Si la pression d’achat continue de s’accumuler, le prix du XRP revisitera le niveau psychologique de 1 $ et collectera la liquidité d’arrêt d’achat qui se trouve au-dessus.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 0,546 $ créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière. Dans ce cas, le prix Ripple marquera le niveau de support de 0,518 $ et collectera la liquidité côté vente en dessous.