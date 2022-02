Bitcoin détient plus de 41 000 $ alors que le hashrate a atteint des sommets sans précédent | Cryptomonnaie

Bitcoin s’est maintenu au-dessus du niveau de résistance de 41 500 $ au cours du week-end après une chute du niveau de 46 000 $ la semaine dernière. Cette décision est intervenue alors que les hashrates du réseau Bitcoin atteignaient des sommets à vie.

Le bitcoin a montré de la force ce mois-ci après une chute à des creux annuels de 33 000 $ en janvier. Il a dépassé le niveau de résistance de 38 000 $ et 41 500 $ au cours de la première semaine de février pour atteindre des sommets mensuels de 46 000 $, un niveau précédemment observé au cours des dernières semaines de 2021.

Les commerçants ont depuis pris des bénéfices en mouvement alors que le bitcoin a atteint des creux hebdomadaires de 41 600 $ aux premières heures de l’Asie lundi, mais a récupéré à près de 42 000 $ l’après-midi.

Bitcoin a atteint la résistance à 45 000 $ et a depuis chuté. (TradingView)

Les niveaux RSI, ou Relative Strength Index, ont montré des lectures de 39 lundi, suggérant la fin de la glissade du week-end et une poursuite de la tendance haussière au niveau de 48 000 $.

Le RSI est un indicateur graphique des prix qui calcule l’ampleur des variations de prix. Les lectures supérieures à 70 suggèrent qu’un actif est « suracheté » et pourrait voir une correction, tandis qu’en dessous de 30 impliquent une « survente » dans laquelle les actifs peuvent se redresser.

L’action des prix du week-end est survenue alors que les hashrates ont atteint de nouveaux sommets historiques, selon les données de l’outil d’analyse YCharts. Les hashrates sont une mesure de la puissance de calcul nécessaire pour extraire des blocs sur le réseau Bitcoin, et des taux plus élevés rendent beaucoup plus difficile pour des entités singulières d’essayer de contrôler le réseau dans la soi-disant «attaque à 51%».

Les hashrates ont atteint 248,11 millions de térahashes par seconde (TH/s) samedi, en hausse par rapport au niveau de 180 millions de TH/s de la semaine dernière. Il oscille actuellement à 209,63 millions de TH/s, en baisse de 15,51 % au cours des dernières 24 heures, selon les données.

Le taux de hachage a atteint des sommets sans précédent. (Graphiques Y)

Les taux de hachage Bitcoin ont augmenté de plus de 50 % au cours de la dernière année. En juillet dernier, les mineurs basés aux États-Unis représentaient 35,4 % du hashrate du réseau.