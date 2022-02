Cardano, le tueur d’Ethereum, pourrait planter de 20% alors que l’ADA revisite un niveau de support deux fois | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano n’a pas réussi à maintenir sa tendance haussière, entraînant une correction de 37 % au cours du mois dernier.

L’ADA pourrait chuter de 20 % à 0,80 $ si le niveau psychologique de 1 $ ne tient pas.

Un chandelier quotidien clôturant au-dessus du SMA de 50 jours à 1,20 $ sera le début d’une reprise potentielle.

Le prix de Cardano est en baisse depuis un mois et a revisité un niveau de support crucial à deux reprises dans cette fourchette. Une rupture de cette barrière pourrait entraîner une forte correction des niveaux observés pour la dernière fois il y a un an.

Le prix de Cardano fait face à un moment décisif

Le prix de Cardano a atteint un sommet plus élevé à 1,64 $, coïncidant avec la moyenne mobile simple (SMA) sur 100 jours le 18 janvier. Depuis lors, ADA a suivi une tendance à la baisse et a revisité le niveau de 1 $ deux fois au cours du mois dernier.

Alors que le soi-disant « tueur d’Ethereum » marque à nouveau la barrière de 1 $, la possibilité d’une panne augmente. De plus, un double fond et une zone de liquidité côté vente à 0,803 $ rendent plus attrayant pour les teneurs de marché de faire baisser l’altcoin.

Par conséquent, les investisseurs doivent faire preuve de prudence et se préparer à une baisse. Dans un scénario optimiste, une résurgence des acheteurs pourrait voir le prix de Cardano se maintenir autour du niveau de support de 1 $ et se consolider avant de repenser le biais directionnel.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock illustre davantage la nature sombre du prix de Cardano. Cet indice en chaîne suggère que le fait de ne pas se maintenir au-dessus d’un niveau de support significatif à 1 $ pourrait voir ADA revoir le cluster de support à 0,90 $, où environ 53 070 adresses ont acheté 452,53 millions de jetons. Ce niveau est relativement faible et est susceptible d’être dépassé rapidement si jamais le prix revenait dans cette zone.

ADA GIOM

Cette réduction du nombre de transactions importantes d’une valeur de 100 000 $ ou plus de 3 620 à 2 050 correspond parfaitement à la récente baisse du prix de Cardano. La chute de 43% suggère que les investisseurs fortunés se désintéressent de Cardano aux niveaux de prix actuels.

Grandes transactions ADA

Alors que les choses semblent sombres pour le prix de Cardano, un rebond de la barrière de 1 $ pourrait déclencher une tendance à la hausse massive si les acheteurs s’unissent. Si cette reprise pousse ADA à produire un chandelier quotidien au-dessus de 1,20 $ ou du SMA à 50 jours, cela signalera le début potentiel d’une tendance haussière.