Le prix du XRP s’affaiblit alors que Ripple baisse pour trouver un support critique à 0,70 $ | Cryptomonnaie

Le prix du XRP pourrait se diriger vers 0,70 $ alors que l’élan continue de faiblir.

La configuration graphique dominante suggère que Ripple est scellé dans une tendance baissière.

Le XRP doit trancher au-dessus de 0,83 $ afin d’invalider les perspectives baissières.

Le prix du XRP pourrait baisser alors que le sentiment ne parvient pas à devenir haussier, ce qui expose Ripple à un risque de chute de 10 % vers 0,70 $. Le schéma graphique dominant suggère que le jeton de transfert de fonds transfrontalier pourrait continuer à se consolider.

Le prix du XRP présente des prédictions baissières

Le prix XRP a formé un canal parallèle descendant sur le graphique de 4 heures, alors que Ripple continuait de marquer des hauts et des bas plus bas.

Le jeton pourrait tomber plus bas vers la limite inférieure du modèle technique directeur à 0,70 $ car les acheteurs sont introuvables.

La première ligne de défense pourrait émerger à la limite médiane de la configuration graphique dominante à 0,78 $, qui coïncide avec le niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 %, puis au plus bas du 12 février à 0,74 $.

Si la pression de vente continue d’augmenter, le prix du XRP pourrait chuter vers l’objectif pessimiste à 0,70 $, où la limite inférieure du canal parallèle, et 200 moyenne mobile simple (SMA) sur quatre heures et 127,2 % du niveau d’extension de Fibonacci se croisent.

Tomber en dessous de la ligne de défense susmentionnée entraînera une nouvelle baisse vers la ligne de support donnée par l’indicateur d’inversion de moment (IRM) à 0,65 $.

Graphique XRP/USDT sur 4 heures

Cependant, si le sentiment haussier augmente, le prix du XRP sera confronté à un obstacle immédiat au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % à 0,81 $, coïncidant avec le 21 SMA de quatre heures et le 50 SMA de quatre heures.

Un obstacle supplémentaire peut apparaître à la limite supérieure du schéma technique directeur à 0,83 $, où se situe également le niveau de retracement de 50 %.

Si le prix XRP parvient à trancher au-dessus du niveau de résistance, la thèse baissière sera invalidée.

De plus grandes aspirations et une augmentation de la pression d’achat pourraient voir le prix XRP cibler le plus haut du 10 février à 0,91 $ ensuite.