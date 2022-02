Les jeunes électeurs connaisseurs en crypto pourraient détenir la clé des prochaines élections en Corée du Sud | Cryptomonnaie

Les candidats présidentiels courtisent les jeunes investisseurs particuliers qui peuvent décider du résultat.

Le plat à emporter :

Les jeunes investisseurs en crypto sont devenus une force majeure lors des élections du 9 mars en Corée du Sud.

Les vrais détails politiques viendront après les élections une fois qu’une nouvelle administration sera au pouvoir.

Les taxes, la protection des investisseurs, la règle de voyage et les politiques visant à ramener les sociétés de cryptomonnaie en Corée du Sud sont susceptibles d’être dans les cartes.

Tous les candidats à la présidence sud-coréens ont annoncé des positions favorables à la cryptomonnaie dans le but de gagner les jeunes électeurs avant les élections du mois prochain.

L’immobilier est actuellement le plus gros problème dans l’esprit des électeurs en Corée du Sud, car les jeunes de moins de 24 ans gagnent un salaire d’environ 2,6 millions KRW (2 176 USD) par mois, doivent payer un loyer cher à Séoul et n’ont aucun espoir d’acheter un appartement. Beaucoup d’entre eux se sont tournés vers les actions et la cryptomonnaie.

Selon Edward Hong, responsable de la plate-forme de la société de capital-risque crypto Hashed, il existe plus de 5 millions de comptes crypto individuels dans les trois principaux échanges crypto du pays. Hong estime qu’environ 10% des électeurs de cette année sont des investisseurs en crypto.

Environ 91 % des Sud-Coréens possèdent un smartphone. La pénétration d’Internet est de 96,5 %. Le jeu est populaire et la personne moyenne a un certain niveau d’expérience en trading. La combinaison de tout cela forme une population très réceptive aux actifs crypto, et une bande d’électeurs de la génération Z est devenue une force électorale sérieuse dans le pays.

Calculs politiques

Jusqu’à présent, les candidats ont proposé peu de politiques concrètes sur la réglementation de la cryptomonnaie, contrairement à leurs engagements détaillés sur la résolution des problèmes de logement. Ils ont cependant fait des déclarations sur leur soutien à l’industrie.

« Ils sont incités à dire des déclarations plus favorables à la cryptomonnaie ou à ne rien dire de négatif, car cela pourrait leur faire perdre les votes de la jeune génération », a déclaré Steve Lee, investisseur chez BlockTower Capital, un fonds spéculatif axé sur les actifs crypto et la technologie blockchain.

En septembre, l’administration actuelle a proposé une taxe de 20 % sur les gains crypto réalisés sur une période d’un an de plus de 2,5 millions KRW (2 122 USD), mais a dû revenir en arrière après le contrecoup des investisseurs crypto.

Bien qu’il y ait eu des projets de législation spécifiques à la blockchain qui exigeraient des règles de protection et de divulgation des investisseurs, aucune loi n’a été adoptée et le manque de clarté dissuade les investisseurs institutionnels potentiels.

« Il y a eu des progrès en 2021, mais les directives réglementaires sur l’investissement dans la cryptomonnaie ont encore besoin de plus de clarté », a déclaré Lee.

Jin Kang, responsable juridique chez Hashed, a déclaré que l’absence de réglementation est un « risque calculé » pour s’assurer que le parti au pouvoir puisse attirer les électeurs avec sa proposition de cadre réglementaire.

Il y a 14 factures liées à la cryptomonnaie qui circulent actuellement. « Quelque chose doit se passer après l’élection présidentielle », a déclaré Harold Kim, ancien directeur de la Korea Blockchain Association.

Faire revenir les entreprises

Les candidats se sont engagés à ramener les sociétés de cryptomonnaie en Corée du Sud. Il existe désormais une interdiction de facto des offres initiales de pièces (ICO) à la suite d’un avis publié sur le site Web de la Commission des services financiers en 2017, bien qu’il n’ait jamais été intégré dans la législation ou la réglementation.

Après l’avis, les entreprises liées à la cryptomonnaie ont déménagé à Singapour ou dans d’autres juridictions afin de pouvoir mener leurs activités sans incertitude réglementaire.

Jusqu’à présent, des ensembles de politiques plus complets n’ont été publiés qu’au niveau des collectivités locales. La ville de Busan, par exemple, a été désignée comme une zone spéciale blockchain sans réglementation, ce qui permet aux projets de tester la technologie et les services.

La protection des consommateurs

Les gros titres récents en Corée du Sud ont mis en évidence le problème de la protection insuffisante des investisseurs en cryptomonnaie.

Après que la société de jeux WeMade a annoncé qu’elle lancerait des jeux pour gagner de l’argent, le cours de son action a grimpé en flèche.

« Cela montre le niveau de battage médiatique des NFT (jetons non fongibles) parmi les investisseurs de détail, mais aussi comment les sociétés cotées ou les noms de marque suscitent le battage médiatique », a déclaré Lee.

Kang a déclaré que l’annulation de l’avis ne suffirait pas à inciter les entreprises à revenir. Il a déclaré que seul un « paquet plus complet » inciterait les gens à ramener leurs entreprises de cryptomonnaie en Corée du Sud, ce qui pourrait inclure des incitations fiscales associées à des incitations et des avantages éducatifs ou liés à l’emploi pour l’emploi de locaux.

Le mois dernier, après la diffusion de la nouvelle selon laquelle WeMade vendait ses jetons WEMIX par tranches, son prix symbolique a fortement chuté alors que la société faisait face à des allégations selon lesquelles elle s’enrichissait sur le dos d’investisseurs particuliers.

Dans son livre blanc, WeMade a déclaré que 74% de ses jetons seraient utilisés pour soutenir la croissance de son écosystème. Il a déclaré que son intention était que le jeton devienne une monnaie de jeu pour au moins 100 jeux.

À l’heure actuelle, il n’y a pas de norme claire en matière de divulgation ou de norme sur le degré de clarté qu’une société devrait avoir concernant ses avoirs. Chang Hyun-guk, PDG de WeMade, s’est engagé à rendre les transactions plus transparentes et à indemniser les investisseurs.

Bon nombre des plus grandes sociétés de divertissement et de jeux de Corée du Sud ont manifesté leur intérêt pour le secteur de la cryptomonnaie, déclarant lors des assemblées annuelles et des assemblées d’actionnaires qu’elles poursuivraient les NFT ou les jeux pour gagner.

Certains observateurs de l’industrie, quant à eux, se sont opposés à blâmer WeMade; au lieu de cela, ils citent le vide réglementaire.

des échanges

La consolidation des bourses en raison de nouvelles règles signifie que les utilisateurs peuvent utiliser une monnaie émise par le gouvernement dans seulement quatre bourses en Corée du Sud. Upbit, avec son partenariat avec le prêteur basé sur l’application K Bank, est le plus grand échange de crypto en Corée du Sud avec une part de marché d’environ 80 %.

Pourtant, il existe des incertitudes sur les critères d’inscription.

« Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de jetons qui pourraient répondre aux normes du marché boursier », a déclaré Kim. « Nous aimerions voir un ensemble de règles. »

Certains nouveaux projets de loi exigent que les émetteurs de jetons soient en contact avec les bourses. Par exemple, avec Ether, un échange devrait demander l’approbation du co-fondateur d’Ethereum Vitalik Buterin et de son équipe. Certains critères exigent également qu’un historique financier soit fourni pour les jetons comme pour les actions.

Il existe également une incertitude quant à la règle de voyage et à la manière dont les prix seront enregistrés, les informations vérifiées et les infrastructures mises en place.

De plus, certaines bourses souffrent car les difficultés à transférer des fonds à l’étranger signifient qu’elles ne sont présentes qu’en Corée du Sud.

Les candidats et leurs positions

Yoon Seok-youl

Le candidat du People Power Party, Yoon Seok-youl, a fait une apparition à la conférence 2022 sur les actifs virtuels le mois dernier, où il a évoqué la nécessité de réviser les réglementations déraisonnables. Yoon a promis de passer à l’utilisation d’une réglementation négative pour réglementer le marché des actifs virtuels.

Yoon soutient que l’infrastructure devrait être prête avant l’annonce d’une taxe sur la cryptomonnaie. Le mois dernier, il s’est engagé à faire en sorte que le seuil de non-imposition des gains crypto soit le même que celui des actions (50 000 millions KRW ou 42 450 USD). Il a déclaré qu’il autoriserait les offres d’échange initiales et envisageait de créer une agence de promotion de l’industrie numérique. Le gouvernement pourra confisquer les bénéfices obtenus grâce à la manipulation du marché, a-t-il déclaré.

Lee Jae-myung

Le candidat du Parti démocrate Lee Jae-myung a vanté la possibilité de ramener les premières offres de pièces. Il a visité les bureaux d’Upbit le mois dernier. Lee a publié des NFT et a déclaré qu’il accepterait la cryptomonnaie pour ses dons de campagne.

Il a mis en place un groupe de travail spécial sur les jeux et le métaverse et a parlé de faire du pays un hub crypto, s’engageant à créer un actif crypto national et à le distribuer au public. Il demande que des procédures appropriées soient mises en place avant que le gouvernement ne mette en place une taxe sur la cryptomonnaie.

Ahn Cheol-soo

Ahn Cheol-soo, candidat du Parti du pouvoir du peuple, a obtenu des voix à la suite de scandales impliquant les deux meilleurs candidats. Il s’est engagé à faire de la Corée du Sud une nation « scientifique et technologique » et a déclaré qu’il souhaitait que son parti fonctionne sur la technologie de la blockchain.

Il a déclaré que les normes de cotation devraient être plus claires pour les jetons et que les investisseurs devraient pouvoir accéder aux informations et aux analyses sur ce qu’ils achètent.