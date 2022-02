L’amour au temps de la crypto : Posséder une crypto-monnaie rend-il les dateurs plus désirables ? | Cryptomonnaie

De nouvelles découvertes suggèrent que l’ajout de « crypto » à un profil de rencontre vous rend plus désirable, mais la communauté crypto exprime des inquiétudes concernant les rencontres en ligne.

La crypto-monnaie est devenue l’un des sujets les plus discutés en 2022. En tant que tel, il ne faut pas s’étonner que la mention de « crypto » dans un profil de rencontre en ligne puisse générer une attention supplémentaire.

Une nouvelle étude de la société de courtage eToro a révélé que 33% des Américains interrogés seraient plus susceptibles d’aller à un rendez-vous avec quelqu’un qui a mentionné des actifs crypto dans leur profil de rencontre en ligne. Sur les 2 000 résidents adultes aux États-Unis âgés de 18 à 99 ans interrogés, plus de 40% des hommes et 25% des femmes ont indiqué que leur intérêt pour une date potentielle est plus fort lorsque la crypto est écrite sur un profil de rencontre.

Crypto : Qu’est-ce que l’amour a à voir avec ça ?

Callie Cox, analyste en investissement américain chez eToro, a déclaré à Cointelegraph que les résultats de l’enquête inaugurale « Crypto & Culture » d’eToro démontrent le croisement entre l’argent, la culture et l’identité. «Nous avons beaucoup parlé d’identité dans l’enquête et de la place qu’elle occupe dans la communauté crypto. La genèse de cette campagne était de mieux comprendre comment les gens pensent aux grands projets de la vie et de trouver le partenaire idéal », a déclaré Cox.

Dans cet esprit, Cox a expliqué que l’une des conclusions les plus notables du rapport était que 33% des répondants seraient ouverts à sortir avec quelqu’un qui a mentionné la crypto dans leur profil. « Cela montre qu’il existe un lien entre l’argent, l’amour et l’identité lorsque les gens recherchent un partenaire sur une application de rencontres », a-t-elle fait remarquer. Cox a ajouté qu’il était également intéressant de voir que près de 74% des répondants au sondage ont indiqué qu’ils iraient probablement à un deuxième rendez-vous avec une personne qui a payé la facture du premier rendez-vous en Bitcoin (BTC). «Nous voulions également tester l’environnement pour voir ce que les gens pensaient de l’utilisation de la crypto comme monnaie. Nous avons été surpris de voir ce pourcentage si élevé, qui parle aussi d’identité.

Bien que ces résultats suggèrent que les détenteurs et les passionnés de cryptomonnaie ouverts au public pourraient attirer davantage l’attention sur les applications de rencontres, Cox a partagé que les répondants de la génération Y et de la génération Z étaient la majorité des personnes qui ont participé à l’enquête. « Tout le monde devait s’identifier et la plupart des répondants appartenaient à la jeune génération », a-t-elle déclaré. En ce qui concerne l’utilisation de la crypto comme monnaie, Cox a en outre mentionné que les conclusions d’eToro montrent que le paiement d’une facture en Bitcoin intéresse davantage les hommes que les femmes.

La communauté crypto et les rencontres en ligne

Bien que l’enquête d’eToro suggère que la terminologie crypto peut rendre les dateurs plus désirables, certains membres de la communauté crypto trouvent que mentionner le trait est une épée à double tranchant.

Par exemple, Hailey Lennon, associée juridique chez Anderson Kill et fondatrice de Crypto Connect, a déclaré à Cointelegraph qu’elle n’avait initialement eu « Bitcoin » nulle part dans son profil de rencontre en ligne, mais qu’elle l’a finalement ajouté car l’actif numérique a été un long -temps passion de la sienne. Bien que Lennon n’ait pas remarqué d’augmentation des réponses à son profil suite à l’ajout de Bitcoin, elle a eu quelques correspondances qui ont piqué son intérêt en raison de points communs :

Il existe un point commun entre les personnes intéressées par Bitcoin. Par exemple, si je poste une photo dans un chapeau Bitcoin, cela attirera probablement d’autres personnes intéressées par l’espace. J’ai également déjà tweeté en plaisantant lorsque j’ai trouvé quelqu’un avec ‘Bitcoin’ mentionné dans son profil de rencontre que j’avais trouvé mon âme sœur. Mais cela montre vraiment un intérêt commun et que nous pouvons nous connecter et parler d’une passion commune.

Cependant, Lennon a également souligné que l’inclusion d’une terminologie crypto dans votre profil de rencontre en ligne peut se retourner contre vous. «Parfois, je recadrerai les choses et dirai que je suis un avocat en technologie financière, sans mentionner Bitcoin ou la crypto-monnaie pour ne pas que toute la conversation devienne sur Bitcoin et ce que je fais dans la vie. Vous avez également ces personnes qui associent encore la crypto-monnaie à ce faux récit selon lequel elle n’est utilisée que pour des activités criminelles et le blanchiment d’argent, il peut donc être intéressant d’essayer d’expliquer comment vous êtes un avocat dans l’espace des actifs numériques », a déclaré Lennon.

De plus, alors que Lennon trouve les résultats de l’enquête d’eToro intéressants, elle a noté que de nombreuses personnes dans la communauté crypto se concentrent tellement sur les actifs numériques dans leur vie quotidienne qu’elles peuvent vouloir avoir des conversations non axées sur la crypto dans des contextes romantiques. . «Parfois, un rendez-vous ne peut consister qu’à vouloir parler de Bitcoin et de son fonctionnement lorsque les gens découvrent ce que vous faites dans la vie. Cela peut devenir un peu vieux et éliminer la romance / le plaisir du rendez-vous.

En écho, Ivan Perez, propriétaire de Multiplied – une société de relations publiques axée sur la cryptomonnaie – a déclaré à Cointelegraph que depuis qu’il a ajouté « investir et travailler dans la cryptomonnaie » à ses profils de rencontres en ligne, il s’est connecté trois fois avec des femmes qui travaillent également dans l’espace de la crypto-monnaie. Alors que Perez a mentionné que la communauté peut être un avantage supplémentaire, il a partagé que chaque rendez-vous avec quelqu’un dans le secteur de la cryptomonnaie ressemblait plus à du travail qu’à du plaisir. « Tout ce que nous avons fait, c’est parler de crypto », a déclaré Perez.

Perez a en outre expliqué que le fait d’avoir « crypto » dans son profil de rencontre en ligne a parfois attiré la mauvaise attention :

Certaines filles aimeront mon profil et commenceront par dire « tu travailles dans la crypto, c’est cool ». Ensuite, lorsque nous allons à un rendez-vous, les 10 à 20 premières minutes se concentrent généralement sur le fonctionnement de la crypto et sur ce que je fais. Certaines femmes se concentrent uniquement sur l’aspect financier. J’ai eu de nombreuses expériences où je vais à des rendez-vous et la crypto devient tout le sujet de conversation.

À son tour, Perez a expliqué que travailler dans la crypto peut rendre les rencontres frustrantes. « Maintenant que les NFT attirent davantage l’attention du grand public, j’ai vu des femmes lors de conférences commencer à rechercher des personnes riches en cryptomonnaie. C’est frustrant car cela vous met dans le doute. Ces femmes s’intéressent-elles à moi ou à l’industrie dans laquelle je travaille », a interrogé Perez.

Du point de vue d’une femme, l’ajout de crypto à son profil de rencontre en ligne peut également entraîner des défis. Jessica Salama, responsable de la communauté à la GoodDollar Foundation – une initiative à but non lucratif axée sur l’éducation financière dans les actifs numériques – a déclaré à Cointelegraph que même si elle pense que l’ajout de crypto à son profil a augmenté sa désirabilité, ce n’est pas nécessairement pour les bonnes raisons :

« Oui, j’ai eu plus de matchs, mais ensuite sont venus les » mansplainers « . Travailler dans Web3 – qui ressemble encore beaucoup à un monde d’hommes – ne manque pas de défis. Esquiver les mansplainers dans et hors du travail et sur Tinder est épuisant.

Selon Salama, les « mansplainers » sont des hommes condescendants qui supposent que les femmes ne comprennent pas les bases de l’industrie de la blockchain. Malheureusement, l’espace crypto est encore largement dominé par les hommes et peut donc être frustrant pour certaines femmes. Sur le plan positif, Salama est consciente du fait qu’elle fait partie d’une industrie transformatrice, ce qui peut également être bénéfique en termes de recherche de romance. « J’ai rencontré un gars formidable lors du dîner d’un ami qui est un day trader crypto et a pris un véritable intérêt et respect pour mon travail et ma passion pour le Web3. Nous avons passé toute la nuit à parler. Je ne peux pas dire que c’était de l’amour puisque la relation s’est lentement éteinte (nous avons bifurqué?) Mais il m’a donné cette poussée supplémentaire pour parler et posséder ce que je fais et aime », a expliqué Salama.

NFT : amour personnalisé pour l’ère numérique

Mis à part la crypto et les rencontres, l’étude d’eToro a également révélé que 8 % des personnes interrogées seraient intéressées à recevoir un jeton non fongible (NFT) comme cadeau pour la Saint-Valentin cette année. Selon Cox, cette statistique n’était pas vraiment une surprise compte tenu de l’essor du marché NFT. Pourtant, Cox a noté que cette découverte était intéressante car elle démontre que la génération Y et la génération Z apprécient les produits à thème identitaire. « La jeune génération veut posséder quelque chose dans la vraie vie ou dans le métaverse et cela montre qui elle est – les NFT représentent cela. »

En conséquence, un certain nombre de NFT sur le thème de l’identité de la Saint-Valentin sont proposés cette année. Par exemple, la créatrice de bijoux MYKA a créé une collection NFT en édition limitée composée de dessins numériques sur trois de leurs bijoux les plus vendus.

Ronnie Elgavish, vice-président du marketing mondial chez MYKA, a déclaré à Cointelegraph qu’il pensait que davantage de couples donneraient des NFT cette Saint-Valentin en raison de la montée du métaverse et du désir d’une identité numérique.

Ivan Sokolov, fondateur de Mintmade – une plate-forme qui propose des modèles programmables pour les NFT – est d’accord avec Elgavish. Il a déclaré à Cointelegraph qu’il pensait que davantage de couples donneraient des cartes symboliques pour la Saint-Valentin cette année.

Sokolov a déclaré que Mintmade permet aux utilisateurs de frapper une paire de NFT personnalisés avec leur nom et celui de leur partenaire dessus. « Ces NFT sont générés par l’utilisateur, ce qui signifie qu’ils sont créés par l’acheteur. L’acheteur saisit simplement deux noms sur la plate-forme et peut frapper le NFT avec ces noms », a expliqué Sokolov.

En plus des cadeaux NFT pour la Saint-Valentin, l’étude d’eToro a révélé que près de 20 % des célibataires seraient plus intéressés à sortir avec quelqu’un s’ils utilisaient un NFT comme photo de profil sur une plateforme sociale ou un site de rencontres. « Donc, si votre cadeau d’un NFT ne fonctionne pas, vous pouvez toujours l’utiliser pour trouver une nouvelle date pour mars », a plaisanté Cox.

La crypto peut être sexy, mais les problèmes de sécurité demeurent

Bien que les découvertes d’eToro suggèrent que la terminologie et les fonctionnalités crypto peuvent rendre les profils de rencontres en ligne plus attrayants, la sécurité est un facteur majeur qui doit également être pris en compte lors de la mention publique de la crypto-monnaie. La sécurité de la cryptomonnaie d’un utilisateur est devenue une préoccupation majeure à mesure que l’industrie se généralise.

Pour mettre cela en perspective, un rapport récent de la société d’analyse blockchain Chainalysis a révélé que l’intersection entre la crypto-monnaie et le crime est devenue une industrie de 14 milliards de dollars en 2021. Justin Maile, responsable des enquêtes chez Chainalysis, a déclaré à Cointelegraph qu’il valait mieux ne pas afficher cela. vous possédez de la crypto – en particulier des investissements ou des avoirs – sur votre profil de rencontre pour éviter de vous faire une cible. Maile a ajouté que les escroqueries ne se limitent pas aux applications de rencontres. « Meta (Facebook), Instagram, LinkedIn, Quora, Discord, WeChat et autres sont toutes des plateformes que les escrocs utilisent pour trouver leurs victimes », a-t-il déclaré.

Maile a en outre noté que même s’il pense qu’il est acceptable de mentionner publiquement un intérêt pour la cryptomonnaie, des détails supplémentaires ne doivent pas être révélés. « Semblable à la façon dont vous ne partageriez pas publiquement que vous avez un compte d’épargne et combien il y a dedans, il est plus sûr de ne pas partager publiquement que vous possédez une crypto pour éviter de vous faire une cible. »

De plus, Cox a fait remarquer que les découvertes d’eToro démontrent que l’ajout du terme « crypto » à un profil de rencontre aide à affiner l’identité d’un utilisateur, mais que les dateurs en ligne doivent être sages et prudents quant à ce qu’ils révèlent. « Il y a de bons et de mauvais acteurs partout, donc les individus doivent faire attention à ce que ‘crypto’ soit mentionné ou non dans leurs profils. »