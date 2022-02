First Mover Asia: Bitcoin monte en flèche dans les échanges du dimanche | Cryptomonnaie

Mais la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière était bien loin des niveaux de la semaine dernière au milieu des échanges légers du week-end et de l’escalade des tensions concernant une éventuelle guerre avec la Russie; l’éther et la plupart des autres cryptos majeurs ont chuté.

Bonjour. Voici ce qui se passe : Mouvements du marché : Bitcoin a légèrement augmenté dimanche mais était encore loin de son prix d’il y a une semaine ; la plupart des altcoins majeurs ont chuté au cours du week-end. Pouvez-vous faire confiance aux célébrités Crypto Endorsements au Super Bowl cette année? Le jeton MATIC augmente alors que Polygon lève 450 millions de dollars pour prendre en charge les plans Web 3 Les hôtes de « First Mover » se sont entretenus avec le chroniqueur de CoinDesk David Morris pour son point de vue sur les entreprises de cryptomonnaie comme FTX et Crypto.com devenant des acteurs publicitaires majeurs au Super Bowl de cette année. Le co-fondateur de Polygon, Sandeep Nailwal, a partagé les détails de la dernière augmentation de l’entreprise qui lui permet de créer des applications Web 3 et d’investir dans une technologie sans connaissance. De plus, Kareem Sadek de KPMG Canada a parlé de la décision de l’entreprise d’ajouter la cryptomonnaie à son bilan. Des prix

Marchés

Mouvements du marché

L’avis du technicien

Événements importants Des prix Bitcoin (BTC) : 42 176 $ + 0,1 % Éther (ETH) : 2 879 $ -0,7 % Meilleurs gagnants Actif Téléscripteur Returnal Secteur Ethereum Classique ETC +3,8% Plate-forme de contrat intelligente Dogecoin DOGE +3,1% Devise Argent Bitcoin BCH +1,9% Devise Les meilleurs perdants Actif Téléscripteur Returnal Secteur Stellar XLM −2,6 % Plate-forme de contrat intelligente Solana SOL −2,4 % Plate-forme de contrat intelligente Cosmos ATOME −2,0 % Plate-forme de contrat intelligente Marchés S&P 500 : 4 418 -1,9 % DJ IA : 34 738 -1,4% Nasdaq : 13 791 -2,7% Or : 1 858 $ +1,7 % Mouvements du marché Le bitcoin a légèrement augmenté dimanche, mais est resté bien loin de là où il avait commencé la semaine au milieu des inquiétudes des investisseurs concernant la pression inflationniste continue et une éventuelle guerre avec la Russie. Au moment de la publication, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait à environ 42 200 $ en légère hausse au cours des dernières 24 heures. Ether et d’autres altcoins majeurs ont chuté. Ether se négociait à environ 2 880 $, légèrement en retrait. « Dans l’ensemble, la crypto est en baisse cette semaine, y compris une baisse des prix vendredi qui, selon certains, est corrélée aux rapports d’exercices militaires russes indiquant qu’une invasion et une éventuelle guerre en résultant sont imminentes », a déclaré Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire de fonds BitBull Capital. Le volume des échanges de la semaine dernière était environ la moitié de son niveau d’il y a un an, ce qui a entraîné une forte volatilité des prix. « Cette semaine a vu les prix des principaux cryptos augmenter et chuter fortement », a déclaré DiPasquale. Les performances saccadées de Crypto ont largement imité les principaux indices boursiers, qui ont fortement chuté vendredi. Le S&P 500 a chuté de près de 2 % vendredi et le Nasdaq, axé sur la technologie, a chuté de 2,7 %. Certes, le bitcoin et l’éther sont en hausse pour février après un premier mois de l’année terne. Mais Solana et d’autres altcoins sont en baisse « en raison des inquiétudes suscitées par les insécurités dans le protocole de trou de ver », a noté DiPasquale. Il a ajouté que « tout peut arriver » si le bitcoin approche les 40 000 dollars en raison des volumes de transactions plus faibles. « Si la ligne de support tient, nous pourrions voir un grand rebond, mais ce n’est pas le cas, nous pourrions voir une baisse significative », a-t-il déclaré. L’avis du technicien Les vendeurs de Bitcoin (BTC) étaient actifs après que les acheteurs n’aient pas réussi à maintenir une pause au-dessus de 45 0000 $ cette semaine. La crypto-monnaie était à peu près stable au cours des dernières 24 heures et s’est limitée à une fourchette étroite au cours du week-end. Le soutien initial à 40 000 $ pourrait stabiliser les reculs. L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier s’est approché du territoire de survente mercredi, ce qui a précédé la récente baisse des prix. Sur le graphique hebdomadaire, cependant, le RSI augmente à partir de niveaux de survente similaires à ce qui s’est produit en mars 2020, ce qui pourrait maintenir les acheteurs actifs à court terme. Les indicateurs de momentum se sont améliorés sur le graphique hebdomadaire après que BTC ait augmenté de 4 % au cours des sept derniers jours. Cela suggère une perspective neutre tant que le support se maintient au-dessus de 35 000 $ à 40 000 $ au cours du week-end. Pourtant, le graphique mensuel semble baissier comme en juillet 2018, qui était au milieu d’un marché baissier de la cryptomonnaie. Événements importants Indice REINZ des prix des logements en Nouvelle-Zélande (Jan. MoM) Ventes de logements neufs en Australie (Jan. MoM) 16 h 30 HKT/SGT (8 h 30 UTC) : enchères de bons américains 3/6 mois 23 h 50 HKT/SGT (15 h 50 UTC) : Produit intérieur brut du Japon (T4/QoQ préliminaire)