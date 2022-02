Rallye du Dogecoin attendu malgré les inquiétudes de la Russie et de l’Ukraine, les objectifs du DOGE reviennent à 0,25 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix Dogecoin s’est parfaitement positionnée pour un rallye soutenu à 0,25 $.

Tendance à la sous-performance susceptible de se terminer bientôt.

Les vendeurs à découvert risquent d’être pressés et d’alimenter le rallye à venir.

L’action des prix Dogecoin a été une source importante de frustration pour les fans et les investisseurs de DOGE. Cependant, compte tenu de la récente sous-performance par rapport à ses pairs comme Shiba Inu, les traders recherchent un répit face à la stagnation et à la tendance à la baisse actuelles – qui durent depuis 281 jours.

Le prix du Dogecoin se situe dans un cycle temporel clé de Gann, avertissant d’une reprise probable très prochainement

Le prix Dogecoin a pu éviter un autre mouvement de capitulation le 4 février. Le creux de swing du 4 février a précédé le rallye de 27% que DOGE a connu jusqu’au 7 février. de 25 % à plus de 50 % oscille de haut en bas depuis janvier 2022.

DOGE/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Le résultat de ces diverses scies circulaires est une configuration d’inversion haussière actuellement en développement : une configuration tête-épaules inversée. Ce modèle, s’il était déclenché, générerait probablement l’élan nécessaire pour placer le prix Dogecoin dans une cassure haussière idéale d’Ichimoku sur son graphique quotidien tout en le ramenant au niveau de prix critique de 0,25 $.

Le graphique point et figure d’inversion de 0,005 $ / 3 cases de Dogecoin complète les modèles d’inversion se développant sur le graphique en chandeliers. Une longue opportunité hypothétique existe maintenant pour le prix Dogecoin. La configuration hypothétique est un ordre d’achat stop au renversement à trois cases de la colonne O actuelle (0,165 $ au moment de la publication). Le stop loss est un stop à quatre cases et l’objectif de profit, basé sur la méthode Vertical Profit Target dans l’analyse Point and Figure, est de 0,26 $.

DOGE/USDT 0,005 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Si le prix Dogecoin baisse et imprime un ou plusieurs O dans la colonne O actuelle, l’entrée d’arrêt d’achat et l’arrêt à quatre cases se déplacent en tandem avec le prix. L’objectif de profit reste cependant le même. L’entrée longue hypothétique est invalidée si la colonne O actuelle imprime un O à 0,11 $. Dans ce scénario, Dogecoin entrerait probablement dans une zone de capitulation pour tester les zones de valeur de 0,08 $ ou 0,09 $.