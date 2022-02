Ethereum atteint un niveau de support critique avant que l’ETH ne reprenne sa marche à 4 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum devrait poursuivre sa tendance à la hausse malgré les inquiétudes de la Russie et de l’Ukraine.

Le recul récent était normal et naturel.

Zone d’une valeur de 2 900 $ maintenant ciblée.

L’action sur les prix d’Ethereum est positionnée pour tirer le tapis sur tous les vendeurs à découvert et les acheteurs qui ont eu peur d’entrer. Les conditions techniques sur le graphique des prix et les oscillateurs montrent qu’Ethereum a développé l’une des collections les plus importantes de configurations haussières depuis de nombreux mois.

Prix ​​​​Ethereum pour choquer et émerveiller

Le prix Ethereum a plusieurs niveaux techniques critiques et des modèles à surveiller. Le premier est le modèle tête-épaules inversé actuellement en développement. L’épaule droite actuelle (si elle reste au niveau actuel) à 2 900 $ est une zone de support solide avec le retracement de Fibonacci à 50 % et le quotidien Tenkan-Sen partageant cette épaule.

Les oscillateurs valident le niveau de 2 900 $ car le swing actuel est faible en raison d’une divergence haussière cachée. Une divergence haussière cachée se produit, le graphique en chandeliers affiche des plus bas plus élevés, mais un oscillateur affiche des plus bas plus bas. C’est un signe d’avertissement que le recul actuel est susceptible de prendre fin et que le prix d’Ethereum reprendra sa tendance à la hausse. Le fait que la divergence apparaisse alors qu’Ethereum atteint la zone de support à court terme la plus vitale exacerbe la probabilité qu’Ethereum trouve un creux à 2 900 $.

Si le prix Ethereum reprend sa tendance haussière, la prochaine zone de résistance des prix à venir est la zone de confluence à 3 300 $, où le retracement de Fibonacci de 38,2 % et le décolleté tête-épaules se croisent. Cependant, la résistance se poursuit à 3 400 $ en raison du bas du nuage Ichimoku (Senkou Span A) et du bas d’un ancien drapeau haussier dans cette gamme de prix. Si les traders peuvent fermer l’ETH au-dessus de cela, la route vers 4 000 $ est tout sauf une conclusion perdue.

Graphique quotidien ETH/USD Ichimoku Kinko Hyo

Les risques baissiers subsistent. Si 2 900 $ échouent, il existe une structure de support finale au sein du système Ichimoku qui peut empêcher un effondrement du prix Ethereum, et c’est le Kijun-Sen à 2 700 $. S’il y a une clôture quotidienne en dessous du Kijun-Sen, un retour aux plus bas de 2022 près de 2 100 $ est hautement probable.