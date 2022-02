La remise Cardano se poursuit alors que les acheteurs continuent d’accumuler près de 1 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano est en baisse de plus de 25 % par rapport au sommet de 1,26 $ du 5 février

Bears a repoussé ADA dans la fourchette de support de 1,00 $, les acheteurs continuant de soutenir le prix.

Des coups de fouet sont attendus alors que les acteurs du marché surveillent l’escalade du conflit entre la Russie et l’Ukraine au cours du week-end.

L’action sur les prix de Cardano, comme la plupart du marché des crypto-monnaies et des actifs à risque plus larges à travers le monde, subit une pression importante en raison des préoccupations concernant la Russie et l’Ukraine. Le week-end étant déjà l’une des périodes les plus volatiles, la volatilité devrait augmenter.

Le prix de Cardano connaîtra une volatilité accrue, des fluctuations importantes sont attendues

Le prix de Cardano pourrait atteindre des extrêmes au cours du week-end. Le président américain Biden doit rencontrer son homologue russe samedi. S’il y a un accord pour cesser les bruits de sabre, attendez-vous à ce que Cardano et le marché plus large de la crypto-monnaie connaissent un rallye majeur. Cependant, si la réunion s’avère infructueuse et qu’une véritable invasion se produit, attendez-vous à un crash flash important.

Dans les deux cas, l’action des prix doit être considérée comme non biologique et peu susceptible de se maintenir pendant une durée globale. Les événements Black Swan sont réputés pour leurs violents coups de fouet dans l’action des prix, mais se résolvent presque toujours et retombent à l’équilibre. En d’autres termes, indépendamment d’un flash-crash ou d’un pic important, le prix de Cardano reviendra probablement dans la zone de valeur de 1,05 $ à 1,15 $.

Tableau quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Les risques de baisse du prix de Cardano pourraient s’étendre jusqu’au plus bas de 2022 à 0,92 $, mais pourraient s’étendre encore plus bas jusqu’à l’expansion de 361,8 % de Fibonacci à 0,89 $. Cependant, en cas de conflit armé, les creux pourraient être très différents d’un échange à l’autre.

Le potentiel de hausse serait probablement limité au sommet du nuage Ichimoku et à une expansion de 50 % de Fibonacci dans la zone de valeur de 1,50 $.