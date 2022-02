Prédiction de prix Litecion: LTC enroulé et prêt à bondir à 200 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix Litecoin développe un énorme piège à traders.

Une puissante configuration de la brise bulliolaise pourrait déclencher un rallye de 66%.

Risques limités à la baisse entrer dans le week-end.

Le prix du litecoin est positionné pour l’une des évasions probables les plus importantes que LTC ait connues depuis août 2021. Le graphique à points et chiffres d’inversion de 2,00 $ / 3 cases a développé une opportunité théorique phénoménale d’entrée longue.

Le prix du litecoin est sur le point d’exploser et peut-être de surpasser la majorité du marché des altcoins

L’action sur les prix du litecoin s’est déplacée dans une position qui pourrait bientôt générer un pic massif. La longue entrée théorique est une commande d’achat d’achat à 140 $, une perte d’arrêt à 132 $ et une cible de bénéfices à 230 $. Cette longue idée est basée sur un modèle rare connu sous le nom de Bullish Shakeout.

Le schéma bullish Shakeout dans l’analyse des points et des figures peut sembler baissier, mais il s’agit d’une forme d’un piège à traders. Le motif nécessite qu’un instrument soit dans un marché haussier et au-dessus de la ligne de soutien du marché du taureau. Il faut également qu’au moins un double sommet se soit formé. Enfin, et surtout, il doit y avoir un signal de faux vente sous la forme de deux O inférieurs à un double bas.

LTC/USD $2.00/3-box Reversal Point and Figure Chart

Un autre ordre de critères pour le prix LITECOIN pour confirmer le share bullish ShakeOut est qu’il doit se former tôt lors d’une tendance à la hausse. Litecoin Prix vient de convertir en un marché haussier, seulement trois colonnes x. Il est donc techniquement toujours dans le premier rétro-retour de la conversion du marché haussier.

LITECOIN Prix peut imprimer une autre o en dessous de la colonne du courant O (à 130 $), mais la configuration longue théorique est invalidée si elle imprime une autre O. Dans ce scénario, Litecoin pourrait être au début d’une configuration de continuation baissée qui confirmerait probablement un marché baissier.