Prise en charge des tests Sandbox à 4,25 $ avant le test SAND avant les sommets historiques | Cryptomonnaie

Le prix du bac à sable atteint sa structure de support principale doit tenir pour atteindre des sommets plus élevés.

La zone de résistance finale est juste devant près de la zone de valeur de 5 $.

Les risques à la baisse existent mais sont limités.

L’action des prix Sandbox a eu une performance spectaculaire jusqu’à présent en février. Des plus bas de février au plus récent sommet de swing, le SAND a gagné près de 40 % et reste toujours à 30 % malgré la pression de vente jeudi due à la nervosité post-IPC américaine. L’action des prix qui en résulte a positionné Sandbox pour tester sa principale zone de support sur le graphique journalier.

Le prix du bac à sable entre dans la zone décisive près de 4,25 $

Le prix du bac à sable est juste au-dessus de la zone de support critique de 4,25 $, qui contient le Tenkan-Sen et la ligne médiane du drapeau haussier actuel, représenté comme un canal de régression linéaire. L’importance de ce niveau de prix ne peut être sous-estimée.

Si les traders peuvent maintenir le prix Sandbox au-dessus de 4,25 $, le prochain obstacle est de 5 $. 5 $ n’est pas seulement un niveau psychologique majeur, mais il contient également le haut du canal de régression linéaire/drapeau haussier, le haut du Cloud (Senkou Span B) et le bas du Cloud (Senkou Span A). Si SAND peut briser cette résistance, il entrera alors dans une cassure haussière idéale d’Ichimoku – une condition qui enverrait probablement SAND à de nouveaux sommets historiques.

SAND/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Cependant, le fait de ne pas maintenir le support pourrait déclencher un avertissement significatif indiquant que la pression baissière n’est pas terminée et qu’un véritable marché baissier pourrait prendre le relais. Une clôture en dessous du Tenkan-Sen à 4,18 $ créerait probablement une cascade de baisses majeures jusqu’à ce que le prix Sandbox teste les plus bas de 2022 au retracement de Fibonacci de 50 % à 3,00 $. La baisse serait rapide en raison du profil de volume mince. En fait, plus le SAND se déplace vers le bas, plus le mouvement vers le bas se produirait rapidement.