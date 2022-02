Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : prise en charge des tests Cryptos, les perspectives haussières à long terme restent | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin fait face à une pression de vente après les données baissières de l’IPC américain.

Le prix Ethereum a développé un signal d’achat puissant sur son graphique Point and Figure.

Le prix du XRP se transforme en un marché haussier malgré la récente pression de vente.

Le prix du bitcoin est tombé en dessous d’un niveau critique d’Ichimoku, mais le recul n’est probablement qu’un retour à l’équilibre au sein du système Ichimoku Kinko Hyo. Le prix d’Ethereum a fait face à la même pression de vente que le reste du marché de la crypto-monnaie, mais la baisse a maintenant mis en place ETH avec un puissant signal d’achat. Le prix du XRP a surpassé le BTC et l’ETH pour la première fois en près de quinze mois.

Le prix du bitcoin revient sous le nuage, Ichimoku comble les lacunes entrantes

Le prix du Bitcoin a passé sept jours avec un écart important entre les corps des chandeliers quotidiens et le Tenkan-Sen. Ceci est important car les écarts entre les corps de chandelier et le Tenkan-Sen ne durent souvent pas longtemps – se corrigeant souvent les uns les autres en quatre à six périodes.

Ce ‘gap-fill’ entre les corps des chandeliers et le Tenkan-Sen revient à l’équilibre dans le système Ichimoku. Il existe deux méthodes dans lesquelles ce retour à l’équilibre se produit; le premier est par l’action des prix retournant au Tenkan-Sen. La seconde et la plus rare est un retour à l’équilibre dans le temps. Dans ce scénario, le prix du Bitcoin se négocie généralement latéralement et le Tenkan-Sen revient lentement au prix au fil du temps.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Les deux scénarios pour le prix du Bitcoin sont soit une fourchette de négociation latérale entre 43 000 $ et 44 000 $, soit un retour au Tenken-Sen à 41 000 $. 41 000 $ devraient être le risque de baisse maximum jusqu’à la semaine prochaine. S’il y a une participation haussière au cours du week-end, le potentiel de hausse sera probablement limité au sommet du nuage Ichimoku près des zones de valeur de 49 000 $ à 50 000 $.

La baisse des prix d’Ethereum se transforme en configuration commerciale haussière

Le prix d’Ethereum a été durement touché jeudi après les données de l’IPC – mais presque tous les actifs à risque ont été réduits. Cependant, l’action des prix d’Ethereum constitue une opportunité commerciale que ses pairs n’ont pas encore affichée : une configuration de continuation haussière.

Il existe une configuration hypothétique d’entrée d’achat sur le graphique point et figure d’inversion de 50 $ / 3 boîtes d’Ethereum. La configuration est un ordre d’achat stop à 3 350 $, un stop loss à 3 150 $ et un objectif de profit à 4 400 $. Le commerce représente une récompense / risque de 5,25: 1 avec un objectif de profit implicite de 32% après l’entrée.

ETH/USD $50/3-box Point d’inversion et graphique de la figure

Ce qui rend cette longue entrée hypothétique si enviable, c’est la combinaison de modèles Point et Figure qui améliorent la probabilité d’une configuration rentable. L’entrée confirme deux schémas haussiers : Triple-Top Breakout et Bear Trap. Idéalement, le prix Ethereum imprimerait un autre O à 3 000 $ et créerait une configuration Bearish Fakeout.

Si le prix Ethereum imprime un O inférieur à 3 000 $, l’opportunité d’achat est invalidée pour le prix Ethereum.

Le prix XRP brise une ligne de tendance du marché baissier, ramène Ripple en mode haussier

Le prix du XRP a récemment franchi la ligne de tendance du marché baissier sur son graphique point et figure d’inversion de 0,02 $ / 3 cases. Cette rupture s’est produite lorsque XRP a marqué le niveau de prix de 0,92 $, mais il s’est rapidement vendu à partir de là. L’action des prix qui en résulte est très similaire à celle d’Ethereum – presque exacte.

Bien que le modèle sur le graphique Point and Figure ressemble à la même configuration Triple Top Breakout et Bear Trap, il est légèrement augmenté car la colonne O actuelle est la première colonne d’inversion après la conversion en marché haussier. L’entrée est donc sur l’inversion à trois cases, pas sur la cassure au-dessus du modèle Triple Top.

L’opportunité longue théorique est un ordre d’achat stop à l’inversion à trois cases, actuellement à 0,88 $. Le stop loss est un stop à quatre cases et l’objectif de profit est proche de la ligne de tendance dominante la plus récente à 1,14 $. Si le prix du XRP baisse, l’entrée et le stop-loss suivent en tandem.

XRP/USD $0/02/3-box Reversal Point and Figure Chart

L’invalidation de cette longue opportunité ne se produirait que si la colonne O actuelle revenait aux conditions du marché baissier – ce qui se produirait si elle passait à 0,62 $.