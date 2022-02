Cours d’Algorand dans un triangle haussier, prêt à faire des gains de 25% | Cryptomonnaie

L’action des prix d’Algorand a fait une fausse pause dans les échanges tôt le matin, mais a vu des traders revenir dans le triangle.

Le prix ALGO devrait terminer le triangle d’ici la semaine prochaine, prévu pour une cassure haussière vers 1,20 $.

Avec le côté ascendant testé trois fois et la base supérieure deux fois, attendez-vous à ce que le troisième test soit celui de l’évasion.

Algorand (ALGO) a entamé sa tendance haussière depuis l’automne de janvier, rebondissant sur 0,80 $ et le niveau de support mensuel S2. Depuis lors, l’action des prix ALGO s’est négociée latéralement vers le haut, formant un triangle haussier avec le côté ascendant en bas déjà testé deux fois ces derniers jours et la base à la hausse à 1,10 $ testée deux fois de suite pour la résistance. Attendez-vous à ce que le triangle soit complété d’ici la semaine prochaine avec une cassure haussière encore plus tôt si les marchés mondiaux peuvent secouer les craintes d’inflation d’hier et atteindre 1,20 $ à la hausse.

Les traders d’Algorand peuvent jouer patiemment ou attendre les vents arrière nécessaires pour accélérer

Les traders d’Algorand sont dans une position confortable aujourd’hui après une certaine nervosité ce matin. Avec la déroute mondiale des marchés financiers, le prix d’ALGO est sorti du triangle haussier qui s’est formé depuis fin janvier. Mais entre-temps, les haussiers ont repris le creux et en ont fait une fausse cassure, évinçant quelques traders dans le processus.

Le prix ALGO offre aux traders deux scénarios pour laisser jouer ce triangle : le premier, une mouture lente et l’achèvement du triangle vers la fin de la semaine prochaine, avec une compression par rapport à la ligne de base de 1,10 $, puis une augmentation vers 1,20 $. Le second, un processus plus rapide une fois que les indices mondiaux sont de retour dans le vert, avec le Nasdaq en tête, et une cassure dès aujourd’hui. Quel que soit le scénario, l’objectif de cours est fixé à 1,20 $, avec le pivot mensuel à quelques ticks du support S1 de janvier, ce qui en fait une zone de résistance vitale.

Graphique journalier ALGO/USD

Avec la fausse cassure de ce matin, le côté incliné du triangle a déjà perdu un peu d’importance et de soutien. Attendez-vous à une autre poussée des traders à ce niveau pour préparer le terrain pour une solide sortie du triangle à la baisse. La perte pourrait entraîner une baisse de 15 % vers 0,80 $, ce qui correspond au début du triangle et au support S2 à partir de janvier.