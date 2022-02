Le prix de Cosmos pourrait chuter, poussant ATOM en dessous de 24 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix de Cosmos est toujours sur la voie de la baisse après un rejet ferme du pivot mensuel à 33,00 $.

Les traders ATOM peuvent pousser l’action des prix aujourd’hui en dessous de l’important SMA de 200 jours, ce qui en fait une bougie pendante pour un retour complet à 25 $ ou 24 $.

Attendez-vous à ce que la semaine se termine avec au moins une perte de 16% dans les livres.

L’action des prix de Cosmos (ATOM) ne profite pas vraiment de sa semaine jusqu’à présent et semble prête à la clôturer avec une perte car les traders n’ont pas été en mesure de pousser l’action des prix au-dessus du pivot mensuel à 33,00 $ et, ce faisant, a ouvert la porte à un taureau piège, rejet et repli de l’action des prix en dessous de 30,00 $. Pour aggraver les choses, les haussiers ne peuvent pas maintenir l’action des prix au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours autour de 30,00 $, ce qui ouvre la porte à une baisse vers 25 $ ou 24 $, perdant 16 % de valeur dans le processus.

Les baissiers ATOM ont encore beaucoup de marge pour pousser le prix à la baisse selon le RSI

L’action des prix Cosmos est battue cette semaine après que les traders ont tenté de pousser l’action des prix au-dessus de 33,00 $ mais ont échoué et, dans le processus, ont remis les clés aux baissiers qui ont poussé l’action des prix en dessous de 30,00 $ ou ont réservé environ 11 % de gains sur leurs positions courtes. . Avec le Nasdaq et les marchés mondiaux de retour dans la zone rouge, le prix ATOM y est également, l’action des prix aujourd’hui ne restant pas au-dessus de la SMA de 200 jours. Alors que la bougie quotidienne se balance en dessous de cette SMA de 200 jours, la route est ouverte pour un retour complet.

Attendez-vous à ce que les traders poussent l’action des prix Cosmos plus loin à la baisse car ils reçoivent l’aide de certains vents contraires négatifs qui éloignent les investisseurs de l’action des prix. Le premier arrêt semble être de 25,53 $, ce qui est le double fond de la semaine dernière et semble avoir une certaine importance à court terme. Au cas où les marchés boursiers commenceraient à plonger encore plus loin en dessous des creux de la session actuelle, attendez-vous à une autre jambe vers 24,00 $ avec la ligne de tendance ascendante verte offrant beaucoup de soutien pour arrêter la baisse – d’ici là, l’indice de force relative aura atteint le niveau de survente également.

Graphique quotidien ATOM/USD

Pour l’instant, le SMA de 200 jours est toujours à portée de main et pourrait voir les traders réussir à le récupérer plus tard dans la séance de négociation si les indices américains effaçaient leurs chiffres rouges. Cela verrait un regain d’intérêt pour l’action des prix de Cosmos et verrait une éventuelle réduction des pertes avec une clôture vers ou près de 32,00 $. Cela préparerait alors le terrain pour une éventuelle cassure au-dessus de 33,00 $ au début de la négociation la semaine prochaine.