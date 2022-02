Le prix SafeMoon s’effondre sous la pression et atteint un nouveau plus bas pour 2022 | Cryptomonnaie

Le prix SafeMoon voit les traders essayer de s’éloigner du niveau de 0,001778 $.

Au lieu de cela, les traders gardent un couvercle sur l’action des prix à la hausse avec une pause à la baisse toujours sur les cartes.

Si le Nasdaq clôturait la semaine avec une perte, attendez-vous à ce que les traders fuient la scène à SafeMoon.

Le prix SafeMoon (SAFEMOON) a lancé une nouvelle version depuis la fin de 2021, mais la V2 semble n’être qu’un copier-coller de la V1, l’action des prix tombant à des niveaux bas et l’intérêt des investisseurs diminuant de jour en jour. Pour le moment, les traders cherchent à essayer une dernière fois, mais avec le volume portant des traders minces SafeMoon sont sur leurs dernières jambes avant de se coucher. Attendez-vous à une cassure à la baisse avec une perte possible de 10 %.

Le redémarrage de SafeMoon en V2 est simplement un copier-coller de V1

L’action sur les prix de SafeMoon ne favorise aucun investisseur à long terme depuis qu’il a décidé de lancer une version de redémarrage du SafeMoon V1 initial. Avec un vaste afflux et une légère hausse, des sommets historiques ont été établis début janvier autour de 0,003000 $. Mais depuis lors, l’action des prix a été unidirectionnelle à la baisse depuis plus d’un mois maintenant.

Les traders SafeMoon, cependant, ont tenté de lutter contre la tendance en cassant la ligne de tendance descendante rouge lundi, mais cette tentative a entraîné un rejet ferme du niveau historique de 0,001906 $. Avec ce rejet, les haussiers ont été évincés de leurs positions par une bougie baissière qui a cassé le plus bas de lundi, le lendemain. Dans l’intervalle, l’action des prix a touché la base à 0,0017960 $ mais semble toujours lourde, bien que deux bougies haussières se forment à contre-courant du sentiment du marché après un chiffre d’inflation important qui agite à nouveau les marchés.

Graphique journalier SAFEMOON/USD

Attendez-vous à ce que la situation du marché se détériore davantage et à voir les baissiers franchir le niveau de 0,001760 $, ouvrant la dernière zone de support avant d’atteindre de nouveaux plus bas à 0,001621 $. Si le Nasdaq, en tant qu’indicateur avancé, devait être en mesure de lier la semaine avec un gain et une clôture positive, attendez-vous à ce qu’un léger intérêt revienne à l’action des prix SafeMoon avec une hausse au-dessus de 0,001800 $ vers la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours à 0,001875 $ , cette semaine. Cela signifierait que les traders détiennent la clé d’une attaque à 0,001965 $ dans la semaine à venir.