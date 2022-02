Bitcoin regagne 43,5k $ alors que les fonds prédisent un mois haussier pour la crypto | Cryptomonnaie

Bitcoin a récupéré une partie de sa baisse, passant à 43 500 $, après que l’inflation américaine plus rapide que prévu de jeudi a déclenché une baisse des obligations, des actions et du marché de la cryptomonnaie. Les principales crypto-monnaies sont néanmoins restées en baisse vendredi sur 24 heures, avec le bitcoin en baisse de 2,8% et l’éther de 4,5% au moment de la publication.

L’inflation américaine a atteint 7,5 % en janvier, un sommet en 40 ans, et les prix des biens et les coûts des services devraient augmenter. Les traders de Goldman Sachs prévoient jusqu’à sept hausses de taux cette année. Les hausses de taux sont imposées pour freiner l’inflation, conséquence directe du programme d’achat d’actifs mis en place par la Réserve fédérale américaine à la suite de l’apparition du coronavirus au début de 2020.

« Les crypto-monnaies étaient sous la pression de données solides sur l’inflation aux États-Unis jeudi, qui ont mis à jour des sommets de 40 ans », ont déclaré les analystes de FxPro à CoinDesk dans un e-mail. « De telles valeurs peuvent forcer la Fed à augmenter les taux d’intérêt plus rapidement, ce qui est négatif pour tous les actifs risqués, y compris les crypto-monnaies. »

Pourtant, l’indice Fear and Greed – qui calcule le sentiment du marché – est resté neutre même si les marchés de la cryptomonnaie ont suivi les actions à la baisse. « Les marchés boursiers ont un impact accru sur la dynamique de Bitcoin et d’Ethereum, dans lesquels les perspectives de la politique monétaire sont réévaluées », ont déclaré les analystes de FxPro.

L’indice de peur et de cupidité est resté neutre. (Alternative.moi)

Bitcoin a retrouvé le niveau de 43 500 dollars après une brève baisse jusqu’à 42 900 dollars aux premières heures de l’Asie, ont montré les données de l’outil de suivi CoinGecko. L’actif continue de faire face à une résistance à 45 500 $.

Bitcoin a regagné 43 500 $ après avoir glissé à moins de 43 000 $ ce matin. (TradingView)

Pendant ce temps, les fonds de cryptomonnaie tels que QCP Capital de Singapour restent optimistes sur le marché de la cryptomonnaie en février. « Les prix de la crypto ont augmenté même si le NASDAQ s’est négocié à la baisse vers la fin de la semaine dernière », a déclaré la société dans une émission Telegram. « Nous ne pensons pas que cela signifie que la cryptomonnaie s’est nécessairement dissociée du NASDAQ, mais cela nous indique qu’il existe actuellement une demande de cryptomonnaie tangible et ciblée. »

QCP a déclaré qu’il était haussier pour février alors que les attentes et les réactions du marché autour des hausses de la Fed s’atténuent et qu’une « saisonnalité positive » – ​​les actions gagnent généralement en février.