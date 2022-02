Le prix du MATIC plonge malgré la flambée des investisseurs actifs et des catalyseurs du marché | Cryptomonnaie

Le réseau MATIC a annoncé le lancement de Polygon Academy pour les développeurs prévoyant de passer au Web3.

Le prix de MATIC a plongé malgré les récents catalyseurs du marché et un investissement de 450 millions de dollars mené par Sequoia Capital India.

Les analystes estiment que le prix MATIC manque de tendances qui confirment un rallye, révélant une perspective baissière.

Le nombre d’investisseurs uniques sur le réseau Polygon a atteint un nouveau record historique – 136,5 millions. Malgré les nouveaux investissements et les catalyseurs haussiers, le prix MATIC a affiché des pertes de 6 % du jour au lendemain.

Le prix MATIC a du mal à se redresser malgré le pic d’activité en chaîne

La solution de mise à l’échelle Ethereum MATIC a récemment levé un investissement de 450 millions de dollars dirigé par Sequoia Capital India, avec 40 autres investisseurs en capital-risque. On aurait pu s’attendre à ce que la nouvelle, ainsi qu’une augmentation de l’activité en chaîne et des adresses actives, soit un catalyseur haussier pour le prix MATIC.

Les adresses uniques actives sur le réseau MATIC ont dépassé les 136,5 millions. Pourtant, malgré l’augmentation du nombre d’investisseurs uniques et le lancement de la Polygon Academy pour les développeurs d’applications décentralisées pour passer du Web2 au Web3, le prix MATIC a affiché une perte de 6 %.

Les experts estiment qu’un afflux rapide de développeurs dans l’écosystème Polygon pourrait offrir un moyen évolutif et efficace de dynamiser le réseau Ethereum et son évolutivité. L’intérêt de Polygon Studios pour le métaverse, les jeux et les NFT a attiré les développeurs vers le réseau MATIC et soutient l’adoption de la blockchain.

@ali_charts, un analyste renommé, a évalué la tendance des prix MATIC et a noté que l’altcoin est positivement corrélé avec le nombre de baleines sur le réseau. Pourtant, malgré l’augmentation des adresses actives et des portefeuilles uniques sur le réseau MATIC, le prix de l’altcoin a baissé.

$MATIC le prix a montré un coefficient de corrélation positif avec le nombre de baleines sur le #Polygone réseau depuis avril 2021. Chose intéressante, le nombre d’adresses avec plus de 10 millions #MATIC a diminué alors que les prix ont augmenté au cours des 2 dernières semaines. pic.twitter.com/kUvhWM8uCl —Ali Martinez (@ali_charts) 10 février 2022

@WalterCripto, analyste et trader de premier plan en crypto-monnaie, note que le prix MATIC a touché la limite supérieure de résistance d’une zone de range, à 2,04 $, et que la limite inférieure de la fourchette est de 1,51 $. Le sentiment du trader sur MATIC continue de rester neutre.