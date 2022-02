Le prix de Binance Coin augmentera de 20 % alors que la consolidation de BNB touche à sa fin | Cryptomonnaie

Le prix de Binance Coin se consolide sous un niveau de résistance en baisse et un niveau de support à 407,7 $.

Une cassure de cette consolidation pourrait entraîner un mouvement de 20% à 504,22 $

Une clôture en chandelier de quatre heures en dessous de 35,45 $ invalidera la thèse haussière de BNB.

Le prix de Binance Coin cherche à briser un blocus qui l’empêche de progresser depuis décembre 2021. Alors que BNB se replie sous cet obstacle, une cassure semble être le résultat le plus plausible.

Le prix de Binance Coin attend un catalyseur

Le prix de Binance Coin a retesté la ligne de tendance à la baisse quatre fois depuis le 28 décembre 2021. Les deux derniers nouveaux tests ont abouti à une consolidation entre cet obstacle et un niveau de support à 407,70 $. Une cassure de ce mouvement latéral s’accompagnera probablement d’un pic massif de volatilité.

Les investisseurs intéressés pourraient prendre une position longue sur BNB lors d’une cassure à environ 430 $ et prendre des bénéfices partiels à 453,48 $. La position restante peut être déchargée à 504,20 $, ce qui porte le total à 20 %. Cette cassure constitue le premier scénario et est une approche haussière.

Dans une approche conservatrice, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de Binance Coin revienne au niveau de support de 392,17 $ et fasse une course pour la cassure. Dans ce scénario, les participants au marché peuvent saisir une position longue au nouveau test de 392,17 $ et enregistrer des bénéfices à 453,48 $ et 504,20 $. Cette décision représenterait cependant un gain de 28 % pour le prix de Binance Coin.

Graphique BNB/USDT sur 4 heures

Alors que les choses semblent optimistes pour le prix de Binance Coin, une ventilation du niveau de support de 392,17 $ compliquera les choses. Un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 357,46 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière.

Un tel développement ouvrira la voie aux teneurs de marché pour pousser le prix de Binance Coin à 336,30 $ ou moins afin de collecter des liquidités sous le double fond formé en janvier.