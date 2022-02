Prédiction hebdomadaires Bitcoin: BTC confirmera les perspectives haussières sous une condition | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin semble être au sommet d’un rallye, faisant allusion à un retracement à 40 000 $.

Cette baisse est essentielle pour donner le ton à la prochaine étape et pourrait faire ou défaire le BTC.

Un creux plus élevé faussera les chances en faveur des traders et prévoira un passage à 50 000 $ ou plus.

Le prix du bitcoin est à un point d’inflexion de sa récente tendance haussière et est susceptible de s’inverser et d’établir un biais directionnel. Si BTC établit un plus bas plus élevé, il y a de fortes chances que le rallye se poursuive ; sinon, les investisseurs peuvent s’attendre à une forte correction.

Prix ​​du Bitcoin à un moment déterminant

Le prix du bitcoin a augmenté d’environ 40 % en moins de trois semaines après une chute brutale à 32 837 $. Cette décision a établi un sommet à 45 956 $, qui a frôlé la zone d’approvisionnement hebdomadaire, passant de 45 550 $ à 51 860 $. Fait intéressant, cette zone abrite également l’ouverture annuelle à 46 198 $, ce qui fait de ce cluster un énorme obstacle à franchir.

Par conséquent, les traders BTC ont besoin d’une pause, qui se produira sous la forme d’un retracement vers la zone de demande quotidienne, allant de 36 398 $ à 38 895 $. Ici, les acheteurs ont une chance d’accumuler du BTC à un prix réduit.

Un rebond sur la zone de demande susmentionnée ou le niveau de support de 39 481 $ établira un plus bas plus élevé et sera essentiel pour lancer une nouvelle montée en puissance. Cette ascension doit franchir la limite supérieure de l’offre hebdomadaire à 51 860 $ et produire un chandelier quotidien juste au-dessus.

Une telle évolution indiquera la volonté des haussiers d’aller plus haut et d’établir un plus haut plus haut, renforçant encore la thèse haussière. Dans cette situation, le prix du Bitcoin sera libre d’augmenter jusqu’à ce qu’il atteigne le plafond autour de la barrière psychologique de 60 000 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Bien qu’un mouvement haussier puisse sembler attrayant, le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock indique que la barrière de résistance immédiate et les niveaux de support à 39 271 $ et 48 557 $ sont presque égaux en force.

Le pied à 39 000 dollars abrite 4,41 millions d’adresses détenant 2,53 millions de BTC, et la barrière de résistance à 48,5 000 dollars abrite environ 5,67 millions d’adresses détenant 2,95 millions de BTC à perte. Par conséquent, la compensation de 48 557 $ ou 52 000 $ est cruciale pour établir un régime haussier.

CTB GIOM

L’augmentation des transactions importantes d’une valeur de 100 000 $ ou plus, de 20 970 à 21 948, suggère également une hausse. Ce pic de 2,43 %, bien que faible, indique que les investisseurs fortunés sont optimistes quant à la performance des prix du Bitcoin.

Grandes transactions BTC

La mesure de l’offre en échange brosse un tableau du prix du Bitcoin sur une période élevée et révèle que les perspectives à long terme restent très optimistes. Le nombre de BTC détenus sur des bourses centralisées a diminué de 170 000 depuis le 1er janvier, signalant une baisse de la pression côté vente malgré la récente baisse, indiquant que les détenteurs à long terme sont optimistes quant au prix du Bitcoin.

Offre de BTC sur les bourses

Alors que les perspectives globales du prix du Bitcoin restent considérablement haussières, les investisseurs ne doivent pas exclure la possibilité d’une forte correction qui bouleverse la zone de demande quotidienne, s’étendant de 36 398 $ à 38 895 $.

Ce mouvement est un signe qui prévoit un effondrement de la barrière psychologique de 30 000 $ ou moins pour collecter la liquidité d’arrêt de vente restant en dessous des creux formés entre mai 2021 et juillet 2021. Le modèle de score Z de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV) soutient cela perspectives.

Cette métrique en chaîne est utilisée pour évaluer si un actif est surévalué ou sous-évalué et le fait en divisant la différence entre la capitalisation boursière et la capitalisation boursière réalisée par l’écart type de la capitalisation boursière.

Il porte les mesures MVRV à un nouveau niveau dans la détermination des zones historiques de juste valeur, de survente ou de surachat. La bande rouge indique un surachat et est généralement l’endroit où le taureau court en haut et en arrière. Cependant, la valeur verte indique une survente et c’est là que les détenteurs à long terme ont tendance à s’accumuler.

Le récent crash a poussé BTC à avoir un score Z MVRV de 1,5, ce qui est bien au-dessus de la bande verte, suggérant plus de place pour que le gros crypto glisse plus bas. Par conséquent, les acteurs du marché ne doivent pas ignorer la possibilité d’un crash à 30 000 $.

Score Z du BTC MVRV

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 34 752 $ invaliderait la thèse haussière. Une telle décision faussera les chances en faveur des baissiers et déclenchera un crash au niveau de support de 29 100 $ ou moins, permettant aux teneurs de marché de collecter la liquidité restant en dessous.