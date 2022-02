Plans de métaverse de la Chine : la décentralisation n’est pas nécessaire | Cryptomonnaie

Les experts disent que le coin chinois du métaverse est susceptible d’évoluer très différemment des autres marchés internationaux et que l’infrastructure décentralisée peut ne pas faire partie du plan de match.

Le Sino Metaverse semble susceptible de répéter ce qui s’est passé avec le Web. Lorsque l’Internet s’est répandu pour la première fois dans les années 1990, de nombreuses personnes ont émis l’hypothèse qu’il pourrait accélérer la démocratie en Chine.

Le rapport sur les tendances 2021 de NewZoo « Intro to the Metaverse » a affirmé que le dégoût de la nation communiste pour la décentralisation ne la dissuadera pas nécessairement de participer au Metaverse, mais l’expérience peut être très différente, similaire à la façon dont Internet est différent derrière le grand pare-feu .

La Chine filtre les contenus politiquement sensibles en gérant rigoureusement son Internet local et en bloquant les sites Web étrangers.

Mario Stefanidis, vice-président de la recherche chez Roundhill Investments, a déclaré à The Wire China qu’il semble probable que la Chine adoptera une approche similaire aux tendances Web3,

« Il sera beaucoup plus facile pour la Chine de superviser le développement d’un métaverse local plutôt que de permettre aux utilisateurs d’accéder au » métaverse mondial « et de dépenser des ressources importantes pour censurer et bloquer certaines expériences. »

Nina Xiang, journaliste et fondatrice de la société asiatique de renseignement et de données technologiques China Money Network, a ajouté que le fossé sera particulièrement visible entre le métaverse chinois et les États-Unis.

Dans une annonce pour son nouveau livre, Parallel Metaverses : How the US, China and the Rest of the World Are Shaping Different Virtual Worlds, elle a écrit que « la matérialisation du Metaverse aura lieu dans un contexte de rivalité géopolitique et technologique persistante entre les États-Unis et la Chine. ”

« Cela signifie qu’il peut y avoir une plus grande divergence entre les écosystèmes métavers des deux pays liés aux principaux acteurs, à la création de contenu, aux dépenses d’infrastructure, aux applications, aux formats de produits, aux lois et réglementations et aux opportunités d’investissement. »

Les géants de la technologie ouvrent la voie au métaverse

Les entreprises chinoises sont certainement très intéressées par le potentiel du Metaverse. Au cours des trois mois précédant la fin novembre 2021, plus de 10 milliards de yuans (1,6 milliard de dollars) ont été investis dans des entreprises liées à Metaverse. Pendant toute l’année 2020, seuls 2,1 milliards de yuans ont été investis, selon la société chinoise de capital-risque crypto Sino Global.

En décembre, le géant chinois des moteurs de recherche Baidu a annoncé sa propre application de métaverse XiRang, qui se traduit par « Terre d’espoir ». Malgré l’accent prévu par l’application sur l’infrastructure numérique, le vice-président de Baidu, Ma Jie, s’est assuré de souligner qu’elle ne prendrait pas en charge la crypto-monnaie ou les NFT.

Le conglomérat de divertissement chinois Tencent est la plus grande société de jeux vidéo au monde basée sur les investissements. Il a annoncé son intention d’acquérir le fabricant de matériel VR Black Shark en janvier de cette année et le président de la société, Martin Lau, a également qualifié le Metaverse de « réelle opportunité » lors d’un récent appel aux résultats.

Selon le rapport Intro to the Metaverse, Tencent n’a pas besoin d’infrastructure décentralisée pour réaliser sa vision du métaverse en raison de sa domination existante sur le marché.

« Tencent peut théoriquement atteindre une interopérabilité élevée sans infrastructure décentralisée, car l’écosystème Tencent lui-même couvre déjà la plupart des sommets de l’industrie des jeux et des services technologiques. »

Selon une analyse de la publication médiatique locale IPRdaily, Tencent a déposé un total de 4 085 demandes de brevet pour la technologie de réalité virtuelle et augmentée en 2020 et 2021. Elle était loin d’être la seule entreprise chinoise à le faire, avec six des dix premières entreprises en termes de Les demandes de brevet VR et AR au cours des deux dernières années étant chinoises.

Les défis de la Chine

Cependant, les efforts de la Chine dans le Metaverse sont toujours à la traîne, selon une analyse du 27 janvier de Reuters. Il a cité « moins d’investissements de la part des géants de la technologie nationaux » et a également souligné que « les produits leaders de l’industrie comme les casques de réalité virtuelle (VR) Oculus de Meta sont interdits en Chine ».

La génération de contenu utilisateur est également l’un des piliers clés du métaverse, mais est également notoirement difficile en Chine, compte tenu de ses restrictions strictes en matière d’expression. NewZoo a suggéré que des entreprises telles que Tencent produiront probablement leur propre contenu Metaverse via « des modes de jeu réutilisables, des opérations en direct et des collaborations IP ».

Le jeu est une partie essentielle du métaverse, mais il est également confronté à une réglementation stricte du gouvernement chinois, qui interdit tout, du contenu violent fort à la représentation de tout ce qui pourrait être interprété comme « obscène ». Au cours de l’année écoulée, le gouvernement a également commencé à imposer des restrictions sur la durée pendant laquelle les mineurs pouvaient passer à jouer à des jeux.