Decentraland Prix Prediction: MANA prêt pour une montée rapide de 20% | Cryptomonnaie

Le prix Decentraland a augmenté de 56 % après avoir franchi une barrière de résistance de deux mois le 29 janvier.

MANA semble prêt pour une augmentation de 20 % après un léger retracement les 9 et 10 février.

Une ventilation du niveau de support de 2,57 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix Decentraland s’est libéré de sa tendance baissière prolongée et est actuellement en reprise. La récente volte-face en janvier montre que la dynamique est forte et devrait prolonger l’accélération.

Le prix décentralisé poursuivra sa tendance haussière

Le prix de Decentraland a connu une tendance haussière massive de 108 % après avoir atteint un creux de 1,71 $ le 22 janvier. Cette montée comporte trois obstacles cruciaux et des liquidités collectées se situant au-dessus de 3,39 $ et cherche actuellement à redémarrer une nouvelle étape.

Alors que le nouveau rallye semble être en route, les investisseurs doivent noter qu’un nouveau test du niveau de support de 2,92 $ est un scénario plausible. En supposant que le prix Decentraland continue d’augmenter par rapport à sa position actuelle, il peut grimper d’environ 20 % avant de rencontrer la barrière de résistance hebdomadaire à 3,87 $.

Graphique MANA/USDT sur 1 jour

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient cette montée en puissance du prix Decentraland. Cet indice en chaîne suggère que la barrière de résistance immédiate, s’étendant de 3,54 $ à 3,75 $, est faible.

Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que MANA perce le blocus ultérieur qui varie de 3,75 $ à 5,41 $, où environ 29 520 adresses qui ont acheté 185,48 millions de jetons MANA sont «hors de l’argent». Fait intéressant, le sommet local prévu d’un point de vue technique coïncide avec le cluster de résistance vu d’un point de vue en chaîne.

MANA GIOM

La baisse de l’offre de jetons MANA sur les échanges centralisés de 815 millions à 789 millions en moins de deux mois ajoute un vent arrière à ces perspectives haussières pour le prix Decentraland.

Cette chute de 3,2 % suggère qu’il est peu probable que les investisseurs vendent leurs avoirs car ils sont confiants dans la performance du prix MANA dans un proche avenir.

Offre de MANA sur les bourses

Alors que les choses semblent bonnes pour le prix Decentraland, une ventilation du niveau de support de 2,92 $ suggérera que les acheteurs ne peuvent pas ou ne veulent pas participer. Cependant, un chandelier quotidien clôturé en dessous de 2,57 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière.

Dans cette situation, le prix Decentraland pourrait chuter plus bas, testant à nouveau la barrière de 1,50 $.