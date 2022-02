Le prix d’Axie Infinity prévoit un gain de 45% après qu’AXS ait renversé la résistance de deux mois | Cryptomonnaie

Le prix d’Axie Infinity a augmenté de 56 %, coupant une ligne de tendance à la baisse après deux mois.

Alors qu’AXS se consolide, il y a de fortes chances qu’AXS déclenche une ascension de 46% à 81,54 $.

Une ventilation du bas de la fourchette à 45,93 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix d’Axie Infinity a explosé la semaine dernière alors qu’il se lançait dans une course massive. Ce rallye a transformé un obstacle crucial en prise de pied, signalant une percée majeure. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’AXS poursuive cette reprise après une brève période de consolidation ou de retracement.

Le prix d’Axie Infinity vise plus haut

Le prix d’Axie Infinity a formé une base autour du niveau de support de 44,27 $, déclenchant une tendance à la hausse de 56 %. Cette décision a établi un sommet autour de la barrière de résistance hebdomadaire à 71,69 $ le 7 février après avoir basculé la barrière de résistance de deux mois en un niveau de support.

Depuis lors, le prix d’Axie Infinity a reculé de 14 % et teste actuellement à nouveau la ligne de tendance à la baisse récemment inversée. Une tendance haussière est susceptible de naître lorsque AXS rebondit sur le niveau de support, mais les acteurs du marché doivent être préparés à un nouveau test des niveaux de retracement de 62% ou 70,5% à 55,81 $ et 53,60 $, respectivement.

Un rebond sur le pied de 53,60 $ est susceptible de conduire à une tranche à travers l’obstacle de 71,69 $ et de retester le prochain blocus à 81,54 $. Ce mouvement constituerait une ascension de 46% et est probablement là où le sommet local est plafonné pour le prix Axie Infinity.

Graphique AXS/USDT sur 6 heures

D’autre part, si le prix d’Axie Infinity continue de chuter, il retestera la fourchette basse à 45,93 $. Un rebond sur cette barrière pourrait récupérer les pertes, cependant, un chandelier de six heures proche en dessous créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière.

Dans un tel cas, le prix d’Axie Infinity pourrait revoir le niveau de support de 44,27 $ et tenter une autre tendance à la hausse.