La solution de mise à l’échelle Ethereum Layer 2 Optimism corrige un « bogue critique » empêchant des pertes massives | Cryptomonnaie

Solution de mise à l’échelle Ethereum Layer 2 Optimism a récemment déployé un correctif pour un bogue critique trouvé sur le réseau plus tôt ce mois-ci.

La vulnérabilité aurait pu exposer Optimism à des pertes potentielles massives.

Une prime de plus de 2 millions de dollars a été accordée au développeur Jay Freeman.

La solution de mise à l’échelle Ethereum Layer 2 Optimism a récemment corrigé un « bogue critique » dans son réseau qui a été découvert la semaine dernière. Une prime de plus de 2 millions de dollars a été décernée à Jay Freeman, le développeur derrière le protocole Cydia et Orchid.

Optimism déploie un correctif majeur sur son réseau

Optimism a été alerté de la vulnérabilité la semaine dernière sur le réseau.

On pensait que le bogue avait été déclenché accidentellement par un employé d’Etherscan, mais il n’a jamais été exploité.

S’il était exploité, le bogue aurait permis la création répétée d’ETH sur le réseau en déclenchant un code sur le contrat qui détenait le solde ETH.

Freeman a reçu la prime maximale de plus de 2 millions de dollars pour avoir informé Optimism de la vulnérabilité. Le réseau aurait pu subir des pertes potentielles plus importantes si le bogue n’avait jamais été découvert.

Selon Optimism, le correctif du problème a été testé et déployé sur les réseaux Kovan et Mainnet d’Optimism dans les heures suivant la confirmation. L’équipe a en outre alerté d’autres fourches et fournisseurs de ponts Optimism vulnérables du problème et tous les projets ont corrigé le bogue.

Le prix Ethereum vulnérable à une baisse de 16%

Le prix d’Ethereum pourrait se diriger vers une forte baisse si les lignes de défense critiques ne tiennent pas. Le jeton a formé un modèle de biseau ascendant sur le graphique de 4 heures, exposant l’ETH à un risque de chute vers 2 511 $.

Le premier pied pour le prix Ethereum est à la moyenne mobile simple (SMA) de 50 sur quatre heures à 2 992 $, coïncidant avec le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % et la ligne de support donnée par l’indicateur d’inversion de moment (IRM).

Graphique ETH/USDT sur 4 heures

La prochaine ligne de défense pour l’ETH se situe à la limite inférieure du schéma technique directeur à 2 903 $, croisant le 200 SMA de quatre heures.

Cependant, si la pression d’achat augmente, le prix d’Ethereum pourrait marquer le 21 SMA de quatre heures à 3 154 $, coïncidant ensuite avec le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %.