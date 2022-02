First Mover Asia: Bitcoin chute avec les actions après les remarques bellicistes d’un responsable de la Fed | Cryptomonnaie

Après avoir dépassé les 45 000 dollars, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière a chuté à moins de 44 000 dollars plus tard dans la journée ; l’éther et d’autres altcoins majeurs étaient dans le rouge.

Mouvements du marché: Bitcoin a chuté alors que les actions américaines ont encore chuté sur des données d’inflation chaudes.

Avis du technicien : BTC approche des niveaux de surachat, bien que les retraits pourraient se stabiliser entre 40 000 $ et 43 000 $.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 43 807 $ -1,4 %

Éther (ETH) : 3 105 $ -4,1 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Ethereum classique ETC +3,7% Plate-forme de contrat intelligente Bitcoin CTB +2,4% Devise Argent Bitcoin BCH +2,0% Devise

Les meilleurs perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Ordinateur Internet PCI −3,2 % L’informatique Filecoin FIL −3,1 % L’informatique Algorand ALGO −2,7 % Plate-forme de contrat intelligente

Marchés

S&P 500 : 4 504 -1,8 %

DJIA : 35 421 -1,4 %

Nasdaq : 14 185 -2,1 %

Or : 1 826 $ +1 %

Mouvements du marché

Le bitcoin (BTC) a eu du mal à rester au-dessus de 44 000 dollars jeudi, alors que les actions américaines ont encore chuté à la suite des propos bellicistes d’un responsable de la Réserve fédérale.

Réagissant à un taux d’inflation étonnamment élevé, le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré qu’il soutenait une augmentation des taux d’intérêt d’un point de pourcentage complet d’ici juillet, a rapporté Bloomberg. Ses commentaires sont intervenus après que le département américain du Travail a annoncé jeudi que l’indice des prix à la consommation (IPC) pour janvier avait atteint 7,5%, ce qui était supérieur à ce que les analystes attendaient plus tôt.

Le bitcoin a commencé à chuter alors que les cours des actions chutaient davantage après une baisse initiale plus tôt dans la journée. Au moment de la publication, la plus ancienne crypto-monnaie changeait de mains à 43 807 $ en baisse de 1,4 % au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinDesk.

Pendant ce temps, l’éther, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, a baissé de plus de 4% à 3 105 $ au cours de la même période.

« Des choses comme l’or et le BTC ont souvent une brève baisse des impressions de l’IPC à chaud parce que le marché commence rapidement à supposer des hausses de taux plus rapides de la part de la Fed », a expliqué Lyn Alden Schwartzer, fondatrice de Lyn Alden Investment Strategy, dans son tweet jeudi.

Le volume des transactions au comptant de Bitcoin sur les bourses centralisées a également augmenté jeudi par rapport à il y a un jour. Le volume des transactions en général était plus élevé qu’il y a une semaine, sur la base des données compilées par CoinDesk.



Source : CoinDesk/CryptoCompare

L’avis du technicien

Bitcoin (BTC) s’est échangé dans une fourchette agitée entre 43 249 $ et 45 843 $ au cours des dernières 24 heures.

Les acheteurs ont réagi rapidement à une baisse de prix de près de 5 % au début de la séance de négociation à New York et ont maintenu un soutien à court terme supérieur à 43 000 $.

Le prochain niveau de résistance est à 46 710 $, ce qui représente un retracement de 38 % de la tendance baissière des deux mois précédents. Les acheteurs pourraient commencer à quitter leurs positions alors que BTC approche de la résistance à l’approche de la séance de négociation en Asie.

Pour l’instant, les signaux de momentum s’améliorent sur les graphiques intrajournaliers, bien que l’évolution des prix soit volatile suite au rapport sur l’inflation américaine. Une résistance plus forte est observée à 50 000 $ si les acheteurs maintiennent leur élan à court terme.

Les reculs pourraient se stabiliser dans la fourchette de 40 000 $ à 43 000 $.

Événements importants

10 h HKT/SGT (2 h UTC) : Anticipations d’inflation de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (Q4/QoQ)

15 h HKT/SGT (7 h UTC) : balance commerciale des marchandises du Royaume-Uni (décembre)

15 h HKT/SGT (7 h UTC) : produit intérieur brut du Royaume-Uni (T4/QoQ/YoY préliminaire)

15 h HKT/SGT (7 h UTC) : production industrielle britannique (décembre MoM/YoY)