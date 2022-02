Le prix de Crypto.com franchit la résistance alors que les traders CRO prennent le relais | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com sous pression après les données de l’IPC américain, récupère et maintient ses gains.

Le niveau de prix crucial de 0,50 $ a été dépassé, la dynamique haussière doit être maintenue.

Les risques de baisse pourraient être importants si les acheteurs disparaissent lentement.

Le prix de Crypto.com a réalisé plusieurs événements extrêmement haussiers aujourd’hui, principalement celui de tester la zone de résistance principale dans la zone de valeur de 0,53 $. Cependant, la combinaison de CRO testant un groupe de résistance important tandis que les oscillateurs impriment des niveaux de survente pourrait préfigurer une pression de vente intense et imminente.

Le prix Crypto.com doit se déplacer et clôturer au-dessus de la zone de valeur de 0,53 $ pour maintenir ses gains

Crypto.com a un cluster majeur de résistance entre 0,51 $ et 0,53 $. Le retracement de Fibonacci de 38,2 % (de cette baisse actuelle), le retracement de Fibonacci de 61,8 % de la reprise précédente) et le bas du nuage Ichimoku (Senkou Span A) dans les niveaux de prix de 0,51 $ à 0,53 $. Il s’agit du niveau de résistance le plus important et le plus difficile du graphique quotidien Crypto.com.

Les traders ont pu percer au-dessus de cette zone de résistance, mais ont dû faire face à une immense pression de vente après les données annoncées de l’IPC américain, mais ils ont récupéré la quasi-totalité de cette perte. Cependant, il montre des signes de difficulté à revenir au-dessus de 0,53 $ et même à maintenir une fourchette de prix stable à 0,52 $. Si le prix de Crypto.com ne peut pas clôturer plus haut, les oscillateurs peuvent être les traders d’avertissement dont ils ont besoin pour sortir.

L’oscillateur Optex Bands se négocie dans des conditions de surachat extrêmes et au plus haut niveau observé depuis le 20 novembre, 2021 – juste avant le record absolu. De même, l’indice de force relative se situe juste au niveau final de surachat de 65.

Graphique CRO/USD quotidien Ichimoku Kinko Hyo

La combinaison du cluster de résistance et des signaux de continuation baissiers dans les oscillateurs avertit d’un recul, probablement jusqu’au retracement de Fibonacci à 50 % et Kijun-Sen à 0,45 $.