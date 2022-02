Le prix d’Axie Infinity se consolide avant la cassure à 80 $ | Cryptomonnaie

Le prix Axie Infinity continue de maintenir la zone de valeur de 65 $ comme zone de support immédiat.

Plusieurs tentatives pour pousser AXS plus bas se sont heurtées à une pression d’achat réactive.

AXS est positionné pour une cassure substantielle avec des risques de baisse limités.

Le prix d’Axie Infinity a fait face à une pression de vente intense lors de la publication des données de l’IPC américain. Les données étaient plus élevées que prévu et les craintes que la Fed n’introduise des taux plus élevés sont revenues, mais ces inquiétudes étaient déjà connues. En conséquence, la pression de vente initiale sur tous les marchés à risque s’est traduite par une énorme opportunité d’achat à la baisse pour les longs AXS.

Le prix Axie Infinity devrait être lancé à 80 $

L’action des prix d’Axie Infinity a été sur des montagnes russes de fluctuations de prix intrajournalières au cours de la session de jeudi. Les données de l’IPC américain pires que prévu ont entraîné l’effondrement de l’AXS de près de 7 % avant de se redresser et de récupérer l’intégralité de cette perte. La baisse d’aujourd’hui représente le troisième jour consécutif où les traders ont tenté de pousser l’AXS à une clôture sous le Kijun-Sen – toutes les tentatives jusqu’à présent ont échoué.

La résistance clé à court terme du prix Axie Infinity doit clôturer au-dessus du niveau de 70 $. Une clôture à 70 $ briserait la résistance actuelle entre 68 $ et 69 $. Suffisamment d’élan et d’arrêts seraient déclenchés pour qu’un pic vers le bas du nuage Ichimoku (Senkou Span A) à 80 $ soit très probable.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo AXS/USDT

Les risques à la baisse sont probablement limités au Tenkan-Sen au niveau de 59 $. Cependant, une clôture en dessous du Tenkan-Sen pourrait probablement déclencher un mouvement de continuation baissier qui pourrait menacer une cassure en dessous des creux actuels de 2022 dans la fourchette de 40 $.