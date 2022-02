Le prix décentralisé doit maintenir un support clé pour éviter une correction à 2,70 $ | Cryptomonnaie

Prix ​​décentralisé et actuel dans une zone de forte volatilité, maintenant un support essentiel au potentiel de hausse futur.

En raison de données inattendues sur l’IPC américain, d’importants revirements intrajournaliers dans l’évolution des prix se sont produits.

Risques de baisse substantiels si les traders ne peuvent pas maintenir MANA au-dessus des zones de support cruciales.

L’action des prix Decnetraland a testé le fond du nuage Ichimoku (Senkou Span A) à 3,15 $ au cours des cinq derniers jours de bourse comme support. Jusqu’à présent, 3,15 $ ont tenu, mais la fréquence des tests a suscité certaines inquiétudes chez les traders.

Le prix Decentraland doit se maintenir au-dessus de Senkou Span A pour empêcher une correction

Le prix de Decentraland, comme le reste du marché de la crypto-monnaie, a subi de fortes ventes après que les données de l’IPC américain aient temporairement fait chuter les marchés à risque. MANA a atteint un nouveau creux de cinq jours en raison de la vente, mais il a rapidement récupéré toute cette perte pour revenir à l’ouverture du jeudi.

Les traders plus longs peuvent maintenir le prix Decentraland au-dessus de Senkou Span A; le Tenkan-Sen finira par se rapprocher de Senkou Span A et créera un solide niveau de support à court terme. Le soutien combiné de Tenkan-Sen et Senkou Span A aiderait à limiter les risques de baisse associés à la volatilité d’être à l’intérieur du nuage Ichimoku.

Le nuage Ichimoku représente la volatilité, l’indécision, les scies sauteuses, la douleur, l’anxiété et la misère. C’est un endroit où les commerçants ne participent pas et ne devraient pas participer. C’est l’endroit où les comptes de trading vont mourir. Si le prix Decentraland ne peut pas contenir 3,15 $, le niveau de support suivant est le Kijun-Sen à 3,70 $.

MANA/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Idéalement, le prix Decentraland clôturera au-dessus du nuage Ichimoku, éliminant la majeure partie de la volatilité et créant une nouvelle configuration de cassure haussière. Cependant, le plus tôt que cela puisse se produire est de 3,88 $. Cependant, le 21 février, ce seuil tombe à 3,31 $.

Le prix Decentraland doit atteindre une clôture au-dessus du nuage Ichimoku avant de créer une nouvelle tendance haussière vers la zone de valeur de 6 $.