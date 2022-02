Ethereum prend de l’ampleur, mais la correction est-elle terminée ? | Cryptomonnaie

Ethereum (ETH) a récemment enregistré des gains impressionnants, avec un bond de 24,9 % pour passer de 2 618 $ le 3 février à environ 3 270 $ à ce jour, selon les données de CoinMarketCap.

Le marché plus large des crypto-monnaies, y compris les goûts de Bitcoin (BTC) et Solana (SOL), a également connu des rallyes similaires après la forte baisse que nous avons vue le mois dernier.

Plus précisément, Bitcoin a augmenté d’environ 22,8 % au cours des sept derniers jours, mais doit encore enregistrer des gains d’environ 50 % supplémentaires pour atteindre le niveau record qu’il a atteint en novembre.

Quelle est la prochaine étape pour Ethereum ?

Le cryptographe et analyste crypto, le Dr Raullen Chai, a parlé jeudi à Netcost-Security des niveaux clés que les investisseurs doivent surveiller pour Ethereum et de ce qui pourrait être réservé à la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation boursière.

Le Dr Chai, co-fondateur et PDG d’IoTeX, a noté qu’un certain nombre d’indicateurs énoncent une image haussière pour Ethereum après avoir dépassé le niveau de 3 000 $ au cours du week-end, mais il a souligné que certains indicateurs signalaient une perte d’élan.

«Il y a eu une baisse notable du volume des échanges d’ETH, car il s’est redressé ces derniers jours. Bien que cela en soi ne devrait pas être une préoccupation majeure pour les investisseurs ou les commerçants, cela indique sans doute qu’Ethereum est faible et pourrait être vulnérable en cas de recul plus large du marché », a-t-il déclaré.

« De plus, avec le RSI dépassant 60, il est assez proche d’être en territoire de » surachat « , ce qui suggère qu’une consolidation pourrait être en cours avant la poursuite du rallye.

« Dans le même ordre d’idées, alors que le MACD quotidien (divergence de convergence moyenne mobile) reste haussier, l’histogramme montre une diminution de l’élan qui indique qu’Ethereum pourrait commencer à rencontrer plus de résistance et potentiellement traverser une période de consolidation. »

Poursuivant, le Dr Chai a noté que 3 400 $ est un niveau de résistance clé et qu’en cas de dépassement, Ethereum peut alors cibler le niveau de 3 750 $ et potentiellement le niveau de 4 000 $ pendant le reste du mois de février.

Qu’est-ce qui a motivé les gains d’Ethereum ?

Les gains récents d’Ethereum sont survenus alors que le marché de la cryptomonnaie au sens large s’est redressé, en partie parce que les investisseurs ont acheté la baisse pour profiter des prix bas.

L’annonce par la Russie mercredi qu’elle réglementera la crypto plutôt que de l’interdire est le dernier catalyseur positif pour Ethereum et d’autres pièces et jetons, car elle pourrait ouvrir la voie à une plus grande adoption de la crypto dans le pays.

Les taux d’intérêt devraient continuer à être surveillés de près au cours des semaines et des mois à venir, car une hausse – en particulier par la Réserve fédérale – serait une mauvaise nouvelle pour les crypto-monnaies et d’autres actifs, tels que les actions.

D’autre part, le marché de la cryptomonnaie pourrait se redresser si la Fed décidait de maintenir les taux bas ou de les augmenter plus progressivement que ne le prévoient les investisseurs et les analystes.