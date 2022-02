L’action des prix Matic devrait réintégrer le canal de tendance haussière vers 3,0 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix du Polygon voit les haussiers frapper à la porte de l’extrémité inférieure d’un canal de tendance à plus long terme.

La résistance à court terme à 2,10 $ semble solide pour le moment, mais attendez-vous à une percée une fois qu’un catalyseur entrera en action.

MATIC pourrait voir un suivi rapide vers 2,40 $ une fois sur la rentrée dans le canal de tendance.

L’action des prix Polygon (MATIC) a dérivé un peu plus bas lorsqu’elle est sortie de son canal de tendance haussier le 21 janvier. Depuis lors, l’action des prix MATIC a rebondi et frappe maintenant la barrière inférieure du canal de tendance pour le troisième jour. dans une rangée. Avec de plus en plus de vents favorables mondiaux aidant les crypto-monnaies, attendez-vous à une percée prochaine et à un retour dans le canal, avec un suivi solide vers 2,40 $ à court terme.

Les traders sont impatients d’entrer et sont prêts à rejoindre le rallye

L’action des prix Matic a utilisé une station de base comme point d’entrée pour que les traders s’engagent dans la montée. Le pivot mensuel à 1,87 $ a connu un test solide et un recul ferme des haussiers contre les baissiers essayant de le casser et de pousser l’action des prix plus loin à la baisse. Au lieu de cela, il semble que les haussiers prennent le dessus et serrent maintenant les baissiers contre la ligne de tendance inférieure ascendante du canal de tendance majoré.

Attendez-vous à ce que les traders continuent de pousser à mesure que les bas augmentent tandis que les hauts continuent de pousser contre la ligne de tendance ascendante. La moyenne mobile simple sur 55 jours sera cassée instantanément car la pression croissante à la hausse finira par être un match trop important pour que les baissiers puissent y résister. Une cassure au-dessus de 2,10 $ verra le rallye se poursuivre de manière importante et atteindra le niveau de résistance mensuel R1 autour de 2,43 $, probablement en quelques séances de négociation, générant des gains de 20 % par rapport à l’endroit où l’action des prix MATIC se négocie en ce moment.

Graphique journalier MATIC/USD

Avec déjà trois rejets au dossier, les rejets sur la ligne de tendance pourraient être un trop grand nombre pour les investisseurs, et la course haussière pourrait commencer à perdre du rythme à mesure que les investisseurs retireront leurs fonds et réaliseront des bénéfices. Avec ce changement de sentiment, attendez-vous à un retour au pivot mensuel à 1,87 $. Avec déjà deux tests de support, attendez-vous à une éventuelle cassure et à un retour à 1,75 $, effaçant 19% de la valeur marchande de MATIC.