Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : Cryptos se prépare pour un feu d’artifice ce week-end | Cryptomonnaie

Les crypto-monnaies se remettent sur pied et font complètement oublier aux investisseurs les turbulences du marché de la semaine dernière. Bitcoin a connu une clôture haussière quotidienne au-dessus du niveau critique de 44 088 $ – un niveau critique à dépasser pour offrir plus de potentiel de hausse. L’action des prix d’Ethereum semble sur le point de casser la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours à 3 267 $. Et XRP devrait dépasser 0,88 $, ce qui ouvre la porte aux traders pour fixer un objectif à 1,00 $.

Le prix du Bitcoin voit les traders se préparer à une cassure de 12% d’ici le week-end

Le prix du Bitcoin (BTC) renvoie un bulletin parfait pour cette semaine, car les investisseurs ont enfin appris à vivre avec des conditions de marché plus strictes et à remettre leur argent au travail pour réaliser des bénéfices. L’action des prix du Bitcoin en est la preuve parfaite avec une réaction très haussière le 04 février et depuis lors un rallye imparable vers 44 088 $. Avec la clôture quotidienne au-dessus de ce niveau – mentionnée assez souvent ces derniers jours dans nos articles sur Netcost-Security – la scène semble prête pour que les traders poursuivent la barrière des 50 000 $.

Le prix du BTC semble prêt pour une autre cassure alors qu’il se consolide avec des hauts plus bas et des bas plus élevés. Le fait que la clôture quotidienne au-dessus de 44 088 $ se soit produite hier prouve que les haussiers ont le contrôle et garderont un contrôle strict sur toute prise de bénéfices. Attendez-vous à une certaine résistance à court terme du R1 mensuel à environ 46 740 $, mais l’objectif ultime pour la fin de cette semaine sera de 48 760 $, prépositionnant une rupture au-dessus de 50 000 $ la semaine prochaine.

Graphique journalier BTC/USD

Le risque à la baisse réside dans les chiffres économiques avec le rapport sur l’inflation américaine d’aujourd’hui. Bien que la Maison Blanche ait déjà déclaré que ce serait un chiffre plus élevé, les investisseurs devront encore évaluer l’impact sur l’élaboration de la politique de la Fed et si cela conduira à une double ou à une seule hausse des taux de la FED en mars. Cela pourrait se traduire par un afflux baissier court mais agressif, entraînant à nouveau une cassure sous le SMA de 55 jours et un support à 39 780 $.

Les traders Ethereum ont un travail à faire avant de réserver un gain supplémentaire de 12% d’ici ce week-end

Le prix Ethereum (ETH) voit les traders un peu hésitants sur ce qu’il faut faire avec le SMA de 55 jours auquel ils sont confrontés aujourd’hui à 3 267 $. Certaines prises de bénéfices sont tout à fait normales car l’action sur les prix a été rejetée hier de toute hausse supplémentaire. Attendez-vous à beaucoup de nervosité aujourd’hui car il sera essentiel de voir si cet évanouissement commencera à s’élargir et à s’étirer davantage à la baisse, et nous pourrions voir une nouvelle continuation demain.

Le prix des ETH est soutenu par plusieurs vents favorables provenant d’un sentiment globalement positif, les investisseurs étant de nouveau impliqués sur les marchés et scrutant les classes d’actifs à la recherche d’opportunités d’aller long à moyen terme. Cela devrait ajouter l’élan nécessaire à l’action des prix d’aujourd’hui, à une cassure au-dessus de la SMA de 55 jours, et potentiellement atteindre un objectif au niveau pivot de 3 391 $. Cela ouvre la porte à un scénario idéal dans lequel le prix d’Ethereum atteint le SMA de 200 jours d’ici ce dimanche, près de 3 600 $.

Graphique journalier ETH/USD

Comme déjà mentionné dans le paragraphe ci-dessus, il se pourrait bien que le fondu commence à s’élargir en un retour complet pour Ethereum, ramenant le prix à 3 018 $. Comme ce niveau pivot a été essentiel pour que les haussiers franchissent le cap et mettent enfin fin à la tendance baissière à long terme, il devrait être en mesure de maintenir de nouvelles pertes. Bien qu’une correction aussi large puisse laisser perplexe certains haussiers quant à savoir s’il s’agit de la bonne zone pour acheter à nouveau, attendez-vous à un éventuel glissement vers la baisse vers 2 927 $ au pivot mensuel ou même à un rebond sur la ligne de tendance descendante rouge à 2 800 $.

Le prix XRP voit les traders transpirer pour dépasser enfin 0,88 $, mais les aspirations sont là pour 1,00 $

Ripple (XRP) est dans une formation de compression parfaite avec des hauts plus bas et des bas plus élevés alors que les acheteurs et les vendeurs sont attirés les uns vers les autres. Le résultat final sera une explosion haussière avec des baissiers s’écartant et ouvrant la voie aux haussiers pour pousser plus haut vers 0,95 $, juste un peu en dessous du SMA de 200 jours. Ce SMA est un facteur de sentiment important avec plus de potentiel de hausse une fois que les haussiers poussent l’action des prix au-dessus. Il convient de souligner et de souligner qu’une clôture quotidienne serait essentielle pour transformer le SMA à 200 jours en un support solide favorisant les traders et leur permettant de résister à toute baisse ou prise de profit.

Graphique journalier XRP/USD

Avec l’objectif de profit fixé à 1,00 $, les haussiers pourraient être pris au dépourvu car les investisseurs voudront sauter à toute occasion pour aller longtemps, ouvrant la porte aux baissiers pour tirer un piège haussier technique. Le XRP retomberait à 0,84 $ et peut-être même à 0,78 $, faisant osciller la ligne de tendance ascendante verte un peu comme un élément de support. Mais la poussée de l’traders pourrait être de courte durée car le SMA de 55 jours et 0,78 $ semblent excellents pour fournir un soutien et contenir toute perte supplémentaire.