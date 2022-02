L’obligation Bitcoin d’El Salvador sera lancée en mars, faisant grimper le prix du BTC | Cryptomonnaie

El Salvador prévoit d’émettre sa première obligation Bitcoin entre le 15 mars et le 20 mars 2022.

L’adoption de Bitcoin par les entreprises est devenue parabolique depuis l’ajout de BTC au bilan de MicroStrategy.

Au milieu de l’adoption croissante des institutions, le ministre des Finances salvadorien s’attend à ce que l’offre soit sursouscrite de 500 millions de dollars supplémentaires.

Les analystes de FSInsight prédisent que le prix du Bitcoin pourrait atteindre 222 000 $ avant la fin de 2022.

El Salvador a annoncé le lancement de son obligation Bitcoin le mois prochain. Les Salvadoriens surfent sur la vague d’adoption institutionnelle du Bitcoin, alimentant une perspective haussière parmi les investisseurs.

La hausse des prix du bitcoin alimentée par l’émission d’obligations et les investissements institutionnels d’El Salvador

El Salvador prévoit d’émettre sa première obligation Bitcoin en mars 2022. Le ministre salvadorien des Finances, Alejandro Zelaya, a déclaré à une émission de nouvelles locales que le gouvernement prévoyait d’émettre l’obligation Bitcoin entre le 15 et le 20 mars.

Zelaya aurait déclaré :

Si on veut vraiment construire ce pays, il faut y investir comme ça.

Le salvadorien Bitcoin Bond paiera aux investisseurs 6,5% par an. 500 millions de dollars provenant de l’émission d’obligations seront utilisés pour l’extraction de Bitcoin et le développement d’énergie renouvelable à partir de volcans, 500 millions de dollars supplémentaires pour acheter plus de Bitcoin.

Le gouvernement salvadorien prévoit d’émettre 1 milliard de dollars pour la première obligation et s’attend à ce qu’elle soit sursouscrite de 500 millions de dollars supplémentaires. L’achat minimum est de 100 $ et les investisseurs peuvent acheter directement sans faire appel à un courtier.

L’obligation Bitcoin serait émise sur la chaîne latérale Liquid Network de Blockstream.

La décision de Salvador de lancer une obligation Bitcoin est programmée en fonction de l’adoption croissante de l’actif par les entreprises. Les entreprises tiennent à ajouter Bitcoin à leur bilan ; les récents rapports Wells Fargo et JP Morgan ont confirmé une perspective haussière sur le prix du BTC.

Les analystes de FSInsights ont récemment évalué la tendance des prix du Bitcoin et fixé un objectif de 222 000 $ pour la fin de 2022.

Les analystes de Netcost-Security estiment que le prix du Bitcoin pourrait tomber sur la bonne voie pour atteindre 50 000 $.