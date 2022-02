Fitch abaisse la note du Salvador en raison de l’adoption de Bitcoin | Cryptomonnaie

El Salvador fait face à un autre coup de fouet d’une société financière traditionnelle pour son amour «interdit» pour Bitcoin (BTC).

L’agence américaine de notation de crédit Fitch Ratings a abaissé la note de défaut de l’émetteur à long terme d’El Salvador de B- à CCC, mentionnant «l’imprévisibilité de la politique» et «l’adoption de Bitcoin comme monnaie légale» comme certains des facteurs qui ont conduit à la dégradation.

En dehors de cela, l’organisme de notation statistique a expliqué que le recours à la dette à court terme, un paiement d’euro-obligations de 800 millions de dollars dû en janvier 2023 et un déficit budgétaire élevé entravent une meilleure notation du pays.

De plus, l’augmentation de la dette à court terme d’El Salvador est perçue par Fitch comme paralysant la capacité du gouvernement à payer ses dettes globales, ce qui accroît les risques d’un refinancement. Avec près de 1,3 milliard de dollars dus en août, septembre et octobre, Fitch mentionne que les contraintes financières seront plus difficiles à gérer pour le pays.

Selon Fitch, le pays est également confronté à des risques accrus de « besoins de financement élevés et croissants » dans les années à venir. La firme mentionne que le pays utilisant le BTC comme monnaie légale contribue à l’incertitude sur un programme potentiel du Fonds monétaire international qui pourrait fournir le financement dont le pays a besoin en 2022-2023.

La note du pays peut encore remonter dans le temps s’il respecte les critères de Fitch, notamment la cohérence dans le règlement des dettes en « débloquant des sources de financement prévisibles » et un ajustement budgétaire axé sur la viabilité de la dette.

Pendant ce temps, le président salvadorien Nayib Bukele a récemment prédit qu’une augmentation des prix du BTC pourrait arriver très bientôt. Citant le nombre de millionnaires dans le monde, le président a déclaré que s’ils décidaient de posséder au moins 1 BTC, il n’y aurait pas assez de Bitcoin pour chacun d’eux.

En janvier, Fitch Ratings a émis un avertissement aux fournisseurs d’énergie à travers les États-Unis concernant les crypto-mineurs. Selon la firme, peu d’États sont capables de fournir les besoins énergétiques de l’exploitation minière. La société a ajouté que les opérations minières sont sensibles aux prix et peuvent être fermées lorsque les bénéfices diminuent.