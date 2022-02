La grande banque japonaise MUFG présente une nouvelle plate-forme stablecoin | Cryptomonnaie

Mitsubishi UFJ Financial Group, le plus grand groupe financier du Japon, travaille dur pour prendre la tête du développement des pièces stables, en lançant un projet propriétaire de pièces stables.

Mercredi, MUFG a présenté sa plate-forme stablecoin appelée « Progmat Coin », un système basé sur la blockchain pour l’émission et la gestion de pièces stables indexées sur un rapport de 1: 1 au yen japonais.

La plate-forme vise à permettre une «méthode de paiement universelle des actifs numériques», offrant une interopérabilité inter-chaînes avec un large éventail d’autres actifs numériques autres que ceux émis sur Progmat, ainsi qu’avec la monnaie numérique de la banque centrale du Japon, le yen numérique.

Selon l’annonce, le projet Progmat Coin est basé sur les contributions et les travaux du « ST Research Consortium » de MUFG, créé en 2019 avec pour mission de développer des normes autour des jetons de sécurité. Le consortium est maintenant rebaptisé «Digital Asset Co-creation Consortium», visant à étendre la portée des travaux au-delà des jetons de sécurité à d’autres secteurs tels que les pièces stables, les jetons non fongibles (NFT), les actifs crypto et autres.

Dans le cadre du projet, le géant financier japonais prévoit également d’introduire un stablecoin basé sur le yen japonais, a confirmé un porte-parole de MUFG à Cointelegraph.

« Il est vrai que nous visons à émettre un stablecoin basé sur le yen japonais. Nous avons l’intention d’émettre notre stablecoin en 2023 », a déclaré le représentant. Comme indiqué précédemment, MUFG travaillait auparavant sur des développements similaires de monnaie numérique depuis au moins 2015.

Le porte-parole a souligné que le dernier projet stablecoin est « complètement différent » du principal projet de monnaie numérique du Japon connu sous le nom de « DCJPY ». Annoncée en novembre 2021, l’initiative a réuni environ 70 entreprises japonaises, dont MUFG, Mizuho et Sumitomo, pour lancer une monnaie numérique basée sur le yen en 2022.

La nouvelle survient alors que les sociétés financières japonaises s’intéressent de plus en plus à l’émission et à la gestion de devises numériques et de pièces stables. L’agence de presse locale Nikkei Asia a rapporté la semaine dernière que la maison de commerce japonaise Mitsui prévoyait d’émettre une crypto-monnaie indexée sur l’or.

Comme indiqué précédemment, l’Agence japonaise des services financiers prévoyait de proposer une législation en 2022 pour restreindre l’émission de pièces stables aux seules sociétés de virement bancaire et électronique.