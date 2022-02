Le prix du bac à sable devrait encore gagner 30 % à mesure que SAND trouve un support | Cryptomonnaie

Le prix Sandbox doit se stabiliser autour du point médian de la fourchette de négociation à 4,20 $ avant une nouvelle tendance haussière.

Un rebond sur cette barrière est susceptible de propulser SAND de 30 % à 5,41 $.

Un chandelier de quatre heures proche du bas de la fourchette à 3,49 $ invalidera la thèse haussière.

L’action des prix Sandbox connaît beaucoup de côtelettes après avoir atteint un sommet le 9 février. La récente action latérale des prix a formé une consolidation et le prochain mouvement sera probablement un retracement mineur avant qu’un biais significatif n’apparaisse.

Le prix du bac à sable doit retrouver son élan

Le prix du bac à sable a explosé de 41 % au cours des cinq derniers jours, passant de 3,49 $ à 4,93 $. Cette ascension semble avoir atteint un plafond le 7 février et l’altcoin s’est déplacé latéralement depuis. Alors que SAND continue de se consolider, un retracement doit émerger, permettant aux investisseurs d’acheter le jeton à un prix réduit.

Le niveau de support immédiat à 4,20 $ – ou le point médian de la fourchette de négociation – est l’endroit idéal pour que le retracement s’arrête. Une recrudescence d’acheteurs autour de ce niveau semble plausible. Dans certains cas, le prix Sandbox pourrait baisser et retester le niveau de retracement de 62% à 4,02 $ ou le prochain pied à 3,91 $ avant de faire demi-tour.

Quel que soit le niveau, ce qui est essentiel, c’est qu’une augmentation de la dynamique haussière conduisant à un renversement devrait en résulter. La tendance haussière qui en résulte poussera le prix Sandbox à se situer dans la fourchette haute à 4,93 $ et à collecter la liquidité restant au-dessus de 5,25 $.

L’endroit le plus probable pour qu’un sommet local se forme se situe autour de l’obstacle de 5,41 $, ce qui porte la montée totale à 30 %. Les personnes intéressées peuvent ouvrir une position longue à 4,19 $ ou 3,91 $ et enregistrer des bénéfices autour de 4,93 $, 5,25 $ et 5,41 $.

Graphique SAND/USDT sur 4 heures

Alors qu’un retracement est nécessaire pour que le prix Sandbox poursuive la tendance haussière, une rupture du niveau de retracement de 79% déclenchera la peur parmi les acheteurs mis à l’écart, réduisant la probabilité qu’ils déclenchent une nouvelle tendance haussière. Une clôture en chandelier de quatre heures en dessous de 3,49 $ créera un plus bas inférieur et invalidera complètement la thèse haussière pour SAND.

Dans un tel scénario, le prix Sandbox pourrait marquer le niveau de support de 3,31 $, où les acheteurs pourraient éventuellement donner la tendance haussière il y a encore.