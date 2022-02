Les investissements dans les énergies renouvelables vont monter en flèche tandis que les crypto-monnaies peuvent les rendre économiquement viables | Cryptomonnaie

L’une des critiques les plus fortes des crypto-monnaies est la critique liée à la pollution de l’environnement causée par la forte consommation d’énergie nécessaire pour exploiter ces devises. Cette critique est basée sur des études montrant que la consommation d’énergie de l’extraction de crypto-monnaie est si élevée qu’elle peut être comparée à la consommation d’énergie de pays entiers comme le Danemark.

En effet, les transactions de crypto-monnaie consomment beaucoup d’électricité car elles utilisent des algorithmes de calcul complexes pour compliquer la vérification des transactions. De plus, ils rendent coûteuses les transactions frauduleuses et dissuadent ceux qui veulent abuser de cette monnaie. Cela signifie cependant que, comme la majeure partie du monde dépend encore du charbon, du gaz et du pétrole pour produire de l’électricité, l’utilisation d’algorithmes énergivores pour guider le processus d’authentification et d’extraction de crypto-monnaie signifie que les transactions avec des crypto-monnaies utilisent la combustion de combustibles fossiles. , détruisant ainsi l’environnement.

Mais en est-il vraiment ainsi, ou ce type d’analyse est-il unidimensionnel ?

Il y a à peine deux générations, les gens utilisaient l’électricité dans leurs activités quotidiennes principalement pour l’éclairage, la cuisine, la lessive, la télévision et la radio. Aujourd’hui, les gens utilisent l’électricité pour infiniment plus d’activités.

Au cœur de l’économie moderne construite à partir de la quatrième et désormais de la cinquième révolution industrielle, tout le monde numérique que nous utilisons aujourd’hui dans toutes nos activités, avec l’exploitation d’un grand nombre de centres de données, repose sur l’électricité. À mesure que nous passons aux technologies axées sur les données telles que l’Internet des objets, à mesure que la population terrestre augmente et que le niveau de vie des êtres humains s’améliore, la demande d’électricité augmentera et, dans un proche avenir, montera en flèche.

Aujourd’hui, dans le monde des affaires, tout le monde dans le monde attend de plus en plus avec impatience un nouvel avenir numérique pour son entreprise. Un nouvel avenir numérique qui nécessite évidemment beaucoup d’électricité. D’autre part, compte tenu de la crise climatique, dont nous subissons tous déjà les conséquences, les gouvernements se concentrent sur un avenir plus durable sur le plan environnemental avec moins de production d’électricité à partir de combustibles fossiles.

Donc, fondamentalement, nous avons deux problèmes importants

La première est que les demandes énergétiques liées aux quatrième et cinquième révolutions industrielles vont monter en flèche.

La seconde est que compte tenu de la crise environnementale, la production d’énergie doit devenir verte dans les prochaines décennies.

En effet, la planète, pour conserver sa géographie et sa biodiversité, doit devenir indépendante des énergies fossiles. Et cela doit être fait le plus tôt possible. Les limites fixées par les scientifiques à cet effet sont les années 2030 et 2050. Mais en même temps, comme déjà mentionné, dans les décennies à venir, la consommation d’électricité devrait monter en flèche.

Pour que l’humanité puisse répondre à la forte demande d’électricité et parallèlement au découplage de sa production des énergies fossiles, il faudra combiner d’énormes investissements dans les énergies vertes ainsi que des pratiques intelligentes.

Les investissements prévus pour produire de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables seront considérables dans les décennies à venir. Cependant, un enjeu crucial réside dans la question de savoir si ces investissements, en plus d’être verts, peuvent être financièrement viables.

Le problème de la viabilité financière de la production d’électricité propre à partir de sources renouvelables est que, contrairement aux énergies fossiles, l’énergie verte est produite non seulement dans la période de temps décidée par l’homme, c’est-à-dire dans la période de forte demande de consommation, mais aussi, dans la période de temps décidée par la nature. Par exemple, une éolienne génère de l’électricité, non seulement pendant la période de plus forte demande d’électricité, comme pendant la journée, mais génère également la même électricité tard dans la nuit, lorsque l’activité humaine et commerciale est considérablement réduite. Cela signifie que dans la période où la demande est faible, puisque l’approvisionnement en énergie par les énergies renouvelables reste stable, l’électricité excédentaire ne peut pas être consommée. Cela soulève deux problèmes sérieux :

Le premier problème est qu’une partie de l’électricité produite par les énergies renouvelables, qui peut représenter une part importante, est finalement perdue.

Le deuxième problème est qu’une partie de l’électricité produite par les énergies renouvelables est perdue, les investissements dans les sources d’énergie renouvelables peuvent devenir économiquement non viables.

Une solution pour résoudre le problème serait de stocker l’électricité ou de la transporter vers des lieux qui ont une heure calendaire différente. Mais malheureusement, le coût de stockage ou de transport de l’électricité est extrêmement élevé et cela ne peut donc pas résoudre le problème.

Une autre solution est que ces investissements, pour devenir durables, soient subventionnés par les gouvernements. Cela est largement fait par les gouvernements, mais cela signifie qu’une grande partie des fonds qui iraient à de nouveaux investissements finissent par soutenir ceux qui existent déjà.

Une autre idée est que les sources d’énergie fonctionnent en combinaison. C’est-à-dire les sources renouvelables pour alimenter le réseau électrique dans la mesure où il y a toujours une demande d’électricité, tandis que pendant les heures où la demande d’électricité augmente, utiliser les combustibles fossiles pour satisfaire cette demande. Mais cette solution est contraire à la stratégie d’indépendance totale vis-à-vis des énergies fossiles.

Des solutions plus intelligentes sont nécessaires

En effet, puisque dans la production d’électricité à partir de sources renouvelables, on ne peut contrôler le calendrier de production d’électricité, c’est-à-dire l’approvisionnement, on doit se concentrer sur la façon de gérer efficacement le calendrier de la demande d’électricité.

Nous devrions essentiellement rechercher des consommateurs d’électricité, qui ont une indépendance quant à l’heure de la journée calendaire qui doit consommer de l’électricité. En d’autres termes, il faut trouver des consommateurs capables de consommer de l’électricité lorsqu’il y a un surplus d’électricité dû à une faible demande. Ces consommateurs sont des mineurs de crypto-monnaie.

En fait, les mineurs de crypto-monnaie semblent être une très bonne solution car, d’une part, ils nécessitent de très grandes quantités d’électricité pour calculer leurs algorithmes complexes et d’autre part, puisque les mineurs peuvent être dispersés dans toutes les régions géographiques du monde, ils peuvent absorber l’électricité excédentaire de tous les coins du monde à tout moment de la journée calendaire qui se trouve dans le réseau de production. Ainsi, la demande devient stable, et puisque la production d’électricité à partir de sources renouvelables n’est pas perdue, cela peut aider les investissements dans les sources d’énergie renouvelables à devenir économiquement viables.

Les consommateurs d’électricité tels que les mineurs de crypto-monnaie ne contribuent pas seulement à rendre viables les sources d’électricité renouvelables. Étant donné qu’ils peuvent être situés dans les parties les plus reculées de la terre, ils peuvent favoriser les zones reculées les plus pauvres. En effet, les zones pauvres qui disposent de ressources naturelles inexploitées, telles que les sources hydroélectriques ou géothermiques, peuvent générer de l’électricité renouvelable qui sera également consommée par les mineurs de crypto-monnaie, et ainsi contribuer à rendre ces ressources énergétiques renouvelables viables et, par conséquent, contribuer à la prospérité de ces zones pauvres. .

Nous vivons dans un monde où l’énergie devient la pierre angulaire de l’activité pour chaque action que nous entreprenons. D’autre part, nous vivons dans un monde où la production d’énergie qui ne laisse aucune empreinte environnementale comme l’électricité à partir d’énergies renouvelables est une voie à sens unique. Si des solutions intelligentes ne sont pas trouvées pour satisfaire ce qui précède, tôt ou tard le monde se retrouvera dans une impasse.

À cet égard, peut-être que la prochaine fois que les critiques de la crypto-monnaie soulèveront leurs inquiétudes concernant le problème de la consommation d’énergie très élevée requise par le minage de la crypto-monnaie, ils devraient penser aux mots de l’auteur américain Zig Ziglar qui dit que « Lorsque vous vous concentrez sur les problèmes, vous avez plus de problèmes. Lorsque vous vous concentrez sur les possibilités, vous avez plus d’opportunités ».

La crypto-monnaie peut être une possibilité pour la viabilité financière des investissements dans les sources d’énergie renouvelables ainsi que pour la prospérité mondiale dans tous les coins de notre planète.

Après tout, lorsqu’une possibilité améliore la viabilité financière de quelque chose ou de quelqu’un d’autre, elle améliore inévitablement sa propre viabilité en faisant de cette possibilité une opportunité. Et c’est quelque chose que nous devons toujours garder à l’esprit, en particulier dans le monde des possibilités intelligentes qui donnent de la valeur aux opportunités d’investissement et de trading.