La Banque centrale d’Irlande annule les fonds crypto : trop difficile « pour un investisseur de détail » | Cryptomonnaie

La banque centrale estime qu’il y a trop de risques pour les investisseurs de détail qui n’ont pas l’expertise nécessaire pour échanger de la crypto, mais les investisseurs professionnels sont invités à continuer à négocier.

La Banque centrale d’Irlande a déclaré qu’il est peu probable qu’elle approuve des fonds d’investissement pour les investisseurs de détail en cryptomonnaie, car ils n’ont pas le savoir-faire nécessaire pour naviguer dans la classe d’actifs à haut risque.

Le rapport de février 2022 Rapport sur les perspectives des risques liés aux marchés des valeurs mobilières : un paysage en évolution décrit les actifs crypto comme une nouvelle offre de produits sur les marchés des valeurs mobilières qui est complexe et une «menace potentielle pour la protection des investisseurs».

Bien que la banque ait répondu à de nombreuses questions l’année dernière sur les fonds d’investissement alternatifs (FIA) concernant la cryptomonnaie, il n’est plus prévu d’approuver un FIA pour les investisseurs de détail en cryptomonnaie. La banque estime que de tels investissements « peuvent convenir à des investisseurs grossistes ou professionnels », mais sont trop compliqués pour les petits poissons :

Il est très peu probable que la Banque centrale approuve un OPCVM ou un FIA d’investisseur de détail proposant une exposition aux crypto-actifs, compte tenu des risques spécifiques attachés aux crypto-actifs et de la possibilité qu’une évaluation appropriée des risques puisse être difficile pour un investisseur de détail sans haut degré d’expertise.

Un OPCVM est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui est utilisé dans l’Union européenne (UE) comme cadre réglementaire pour la gestion de certains investissements à vendre dans l’UE.

La directrice irlandaise de la surveillance des valeurs mobilières et des marchés, Patricia Dunne, a expliqué la pensée de la banque à Bloomberg le 8 février, affirmant qu’il y avait « trop ​​de questions sans réponse concernant des choses comme la garde, le blanchiment d’argent, et même juste la volatilité et la liquidité » concernant l’investissement crypto de détail. .

Les attitudes réglementaires à l’égard de la cryptomonnaie au Royaume-Uni voisin ne sont pas beaucoup plus favorables, le fisc et les douanes de Sa Majesté (HMRC) établissant récemment de nouvelles directives strictes pour la taxation DeFi. Là-bas, les revenus générés par la cryptomonnaie gagnés grâce au jalonnement sont considérés comme des biens et donc soumis à l’impôt sur les gains en capital.

Hier, le gouvernement russe a convenu d’un système de réglementation qui permettra aux résidents d’échanger des cryptos. La crypto sera traitée comme un « analogue de devises » plutôt que comme une devise elle-même, et toute transaction d’une valeur supérieure à environ 8 000 dollars doit être déclarée.