Le prix Dogecoin fournira une opportunité d’achat avant que DOGE n’explose de 55% | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin est susceptible de revenir à la barrière de retracement de Fibonacci de 70,5 % à 0,139 $ après la récente montée.

Ce recul préparera le terrain pour que DOGE avance de 55% à 0,215 $.

Une ventilation du bas de la fourchette à 0,121 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du Dogecoin a connu un rallye massif au cours de la semaine dernière, lui permettant de dépasser un sommet et de collecter des liquidités. Ce mouvement suggère que DOGE est prêt pour un retracement qui permettra aux traders de récupérer leur force pour la prochaine reprise.

Le prix Dogecoin se prépare pour une nouvelle étape

Le prix du Dogecoin a augmenté de 36 % en environ deux semaines et a atteint un sommet à 0,173 $. Ce mouvement a collecté les arrêts d’achat reposant au-dessus du modèle à double sommet formé les 19 et 20 janvier. À l’avenir, DOGE reviendra probablement sur ses pas alors que les investisseurs continuent de réaliser des bénéfices.

Un recul de 10 % au niveau de retracement de Fibonacci de 70,5 % à 0,139 $ semble plausible. Ici, les acheteurs peuvent se regrouper et former une plate-forme avant que DOGE ne décolle. La tendance haussière qui en résulte traversera probablement la barrière de résistance hebdomadaire à 0,163 $ et se dirigera vers le prochain obstacle à 0,194 $.

Les teneurs de marché prolongeront probablement cette accélération au-delà de 0,215 $ et collecteront la liquidité d’arrêt d’achat reposant au-dessus du modèle triple top. Au total, ce mouvement constituerait une ascension de 55% et c’est probablement là que le prochain sommet local se formera.

Graphique DOGE/USDT sur 4 heures

Alors que les choses semblent sûres pour le prix Dogecoin, une ventilation du niveau de support de 0,129 $ sèmera le doute parmi les acheteurs mis à l’écart. Un chandelier de quatre heures proche du plus bas de la fourchette à 0,121 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière,

Une augmentation potentielle de la pression de vente autour de cette zone pourrait déclencher un effondrement brutal à 0,080 $ pour le prix du Dogecoin.