Le prix du Shiba Inu se prépare à une augmentation majeure alors que SHIB est coté sur le premier échange de crypto brésilien | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu devrait augmenter car un important échange de crypto-monnaies répertoriera bientôt le jeton sur le thème canin.

Le modèle technique directeur prévoit une montée de 14% pour SHIB.

Cependant, Shiba Inu peut faire face à un obstacle majeur à 0,00003550 $.

Le prix du Shiba Inu a prévu un mouvement de 14 % après une tranche au-dessus d’une barrière de résistance critique. Le rival de Dogecoin devrait être coté sur un important échange de crypto-monnaie brésilien le 16 février, ce qui pourrait encore augmenter le prix du jeton.

Objectifs de prix Shiba Inu 0,00003708 $

Shiba Inu devrait être coté sur le principal échange de cryptomonnaie brésilien Foxbit le 16 février. L’échange a été lancé en 2014 et est l’un des plus anciens échanges d’actifs numériques en Amérique latine. Avec plus de 950 000 clients enregistrés sur la bourse, le prix SHIB pourrait encore augmenter.

Le prix du Shiba Inu a récemment dépassé la limite supérieure du modèle de coin descendant, mettant une hausse de 54 % sur le radar vers 0,00003708 $. Les traders SHIB visent une ascension de 14% pour atteindre l’objectif optimiste.

La première ligne de résistance pourrait émerger au niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 % à 0,00003411 $ avant de faire face à un autre obstacle à la moyenne mobile simple (SMA) à 100 jours à 0,00003550 $.

Graphique journalier SHIB/USDT

Si les haussiers parviennent à marquer l’objectif haussier susmentionné à 0,0003708 $, les acheteurs pourraient viser à atteindre le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % à 0,00004467 $ ensuite. Des aspirations encore plus grandes, associées à une flambée des ordres d’achat, pourraient voir le prix cible du Shiba Inu à 0,00006174 $ au niveau de retracement de 50 %.

Cependant, si la pression de vente augmente, le prix du Shiba Inu pourrait chuter vers le SMA de 50 jours à 0,00002854 $, comme support immédiat. Si ce niveau ne se maintient pas, SHIB peut encore baisser vers le SMA de 200 jours à 0,00002599 $.

Un pic supplémentaire des ordres de vente pourrait voir le prix du Shiba Inu descendre vers le SMA de 21 jours à 0,00002381 $, près de la limite supérieure du modèle technique directeur. Une nouvelle augmentation du sentiment baissier pourrait pousser SHIB plus bas vers le plus bas du 8 octobre à 0,00002060 $.