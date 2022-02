La Wyoming Crypto Bank de Caitlin Long fait un pas vers l’adhésion à la Fed | Cryptomonnaie

Ce n’est pas une garantie d’approbation de la Fed, mais Avanti Bank dispose désormais d’un numéro d’acheminement via l’American Bankers Association.

La banque crypto Avanti basée dans le Wyoming est sur le point d’acquérir potentiellement un compte principal auprès de la Réserve fédérale, la banque centrale américaine.

Avanti Bank dispose désormais d’un numéro d’acheminement émis par l’American Bankers Association (ABA), une étape clé dans le processus de réception d’un compte Fed. Les numéros d’acheminement sont utilisés pour identifier les banques pour les chèques et à d’autres fins transactionnelles, et ne sont délivrés qu’aux institutions financières fédérales ou à charte d’État qui sont également éligibles pour avoir un compte Fed, selon le site Web de l’ABA.

CoinDesk a confirmé qu’un numéro de routage avait été émis sur le site Web de l’ABA. Un porte-parole de l’ABA n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.

Numéro de routage Avanti

Un certain nombre d’institutions de dépôt à vocation spéciale (SPDI) du Wyoming, dont Avanti et Kraken, recherchent depuis longtemps des comptes principaux auprès de la Fed. Toute banque disposant d’un tel compte est éligible pour déposer des fonds à la Fed, ainsi que pour accéder au système de paiement mondial.

Julie Hill, professeure à la faculté de droit de l’Université de l’Alabama, a noté sur Twitter qu’Avanti avait reçu un numéro d’acheminement. Un numéro de routage en soi n’est pas une confirmation qu’une banque a un compte principal, cependant, a-t-elle déclaré à CoinDesk.

Toute banque essayant de sécuriser un compte principal doit avoir un numéro de routage. Souvent, l’ABA demandera une lettre d’opinion de la Fed confirmant que l’entité en question est éligible, a déclaré Hill. Cela se produit généralement si l’ABA « estime qu’il n’est pas clair » si le candidat est éligible, a-t-elle déclaré. Une fois le numéro émis, la Fed commencera à traiter la demande.

La Fed peut toujours rejeter une demande après l’émission d’un numéro d’acheminement, a averti Hill.

« Je ne pense pas que le simple fait qu’Avanti dispose d’un numéro de routage signifie nécessairement qu’ils obtiendront un compte principal, mais c’est généralement une première étape. Vous devez avoir un numéro de routage avant de pouvoir obtenir un compte principal », a-t-elle déclaré.

En novembre, les membres d’un conseil consultatif de la Fed composé de dirigeants de banques, d’épargnes et de coopératives de crédit ont exprimé leur inquiétude quant aux perspectives d’institutions dotées de nouvelles chartes d’accéder au système de paiement de la Fed.

« Si l’accès est accordé, ces institutions peuvent introduire des risques accrus pour le système financier », selon le procès-verbal de la réunion. Les SPDI, note le document, « détiennent des dépôts en dollars non assurés. Les dépôts seront garantis par des réserves à 100% et les fonds en dépôt ne peuvent pas être prêtés par la banque. Cette structure permet à ces SPDI d’éviter la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) et la Banque Supervision de la loi sur les sociétés holding (BHCA).

Caitlin Long, fondatrice et PDG d’Avanti, a déclaré qu’elle était « optimiste que la Fed accorde ses demandes de compte principal et d’adhésion » dans une déclaration envoyée par e-mail à CoinDesk par un porte-parole.

« Avanti respecte ou dépasse les exigences de la réglementation légale et prudentielle, et a été spécialement conçu pour créer un pont sûr et solide entre le système financier en dollars américains et les actifs numériques », a déclaré Long, une vétéran de Wall Street qui a fait pression pour qu’elle s’installe chez elle. État du Wyoming, une plaque tournante de l’industrie de la blockchain.