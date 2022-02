Les prix NFT échouent alors que le volume d’utilisateurs actifs quotidiens d’OpenSea chute de 30% en une semaine | Cryptomonnaie

OpenSea a réalisé plus de 1,3 milliard de dollars de ventes au cours des sept derniers jours, mais le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens sur la plateforme a chuté de plus de 30 %.

Bien qu’il semble qu’OpenSea suive le rythme du volume total de 5 milliards de dollars de janvier en générant plus de 1,3 milliard de dollars de volume total au cours des 7 derniers jours, le nombre d’utilisateurs actifs a diminué de plus de 30 % selon les données de Dune Analytics.

Commençons-nous à voir une accalmie dans l’activité des commerçants comme le signe d’un repli imminent du marché ou les investisseurs et les collectionneurs déplacent-ils leur activité commerciale ailleurs ?

Utilisateurs actifs quotidiens d’OpenSea. Source : Analyse des dunes

Le concurrent le plus proche du marché est LooksRare qui a généré environ 3,49 milliards de dollars au cours des 7 derniers jours, mais les problèmes persistants de lavage ont également réduit de 3 % le nombre de ses commerçants actifs.

Il y a quelques facteurs qui pourraient influencer la diminution globale du volume d’OpenSea et la baisse des commerçants actifs. Après tout, rien ne dure éternellement. Cependant, le marché du NFT ne manque pas non plus de surprendre.

Hape Prime a arraché la première place

Hape Prime, une collection de 8 200 singes avant-gardistes en 3D, est entrée en scène et a pris la première place au cours des 7 derniers jours pour le volume total de transactions. Le projet a rapporté plus de 13,6 millions de dollars de ventes totales et a fait bonne impression sur les investisseurs. Que cette impression soit bonne ou mauvaise, c’est une autre histoire.

La collection a rapidement atteint le statut de mème, mais a tout de même réussi à augmenter ses ventes en volume total sur 7 jours de près de 80 %. Dans le même temps, d’autres collections notables, dont Azuki et CloneX, ont diminué leurs volumes totaux d’au moins 50 %.

Le 31 janvier, le prix moyen quotidien de Hape Prime était de 9,17 Ether et a depuis chuté de plus de 55 % depuis la révélation, ce qui suggère que les commerçants ont peut-être adhéré au battage médiatique. Un fait intéressant à noter est qu’il existe près de 6 000 propriétaires uniques.

Hape Beast Prix et volume moyens sur 14 jours. Source : OpenSea

L’anticipation vacillante a un impact sur le prix de KaraFuru

Depuis son lancement le 4 février, KaraFuru a régulièrement maintenu un plancher moyen de 4 Ether (12 506,36 $) et la petite collection de 5 555 compte 4 000 propriétaires selon les données de cryptoslam.

Les détenteurs semblent attendre sa révélation le 10 février, ce qui pourrait expliquer pourquoi le prix moyen quotidien des ventes a connu une récente hausse.

☀️ RÉVÉLATION DE KARAFURU ☀️ Réservez la date car nous allons tous enfin rencontrer notre Karafurus ! • Jeudi 15h00 UTC 10 février 2022 LFG FURUS #KarafuruNFT pic.twitter.com/JTmUPKeukB – Karafuru NFT (@KarafuruNFT) 6 février 2022

KaraFuru a généré plus de 44,8 millions de dollars de volume de ventes total, certains membres de la communauté balayant le sol en pensant que le projet a un énorme potentiel.

Gouttes, sur gouttes, sur gouttes pour les détenteurs de CloneX

La monnaie CloneX se classe au troisième rang des ventes totales, le prix absolu d’un avatar étant de 10 Ether (31 000 $). Les studios RTFKT ont largué un NFT pour chaque CloneX et Space Pod détenus par un collectionneur.

Prix ​​/ volume moyen historique de CloneX : OpenSea

RTFKT livre sa saison de largage aérien en laissant tomber les détenteurs d’un MNTHL et de Loot Pod NFT. Le prix plancher actuel de MNTHL est de près de 5 Ether et a un peu vacillé car les collectionneurs ont été avisés que le NFT marqué Nike ne se révélera pas tant qu’il n’aura pas été déclenché.

infos sur DART X

et comment cela affecte la révélation de MNLTH → La révélation n’est pas basée sur une date, mais déclenche

→ Déclenché par la communauté

→ Déclenché par la blockchain. La quête et les indices seront donnés chaque semaine, si vous, la communauté RTFKT, réalisez ces missions,

le MNLTH va réagir ‍ – Studios RTFTK (@RTFKTstudios) 7 février 2022

Entre les NFT MNLTH et Loot Pod, les détenteurs ont essentiellement perdu au moins 6 Ether (18 500 $) au plancher actuel de chaque NFT. Cela ne tient pas compte de la fourchette de prix, mais il semble que ce ne soit que le début avec plus d’opportunités pour les entrants dans l’écosystème.

HypeBears Official se rapproche du sommet

La collection HypeBears s’est vendue le 3 février, sans monnaie publique apparente disponible et de nombreux espoirs ont été très frustrés par le processus. Frapper un HypeBear n’était pas bon marché à 0,4 Ether (1 240 $).

HypeBears semble avoir attiré l’attention des commerçants avec sa feuille de route plutôt vague mais souhaitable vantant 50% de redevances, un jeton de gouvernance potentiel et l’accès à d’autres projets de premier ordre.

En tant que projet autoproclamé de premier ordre, HypeBears a amassé plus de 40 millions de dollars de volume de ventes total depuis son lancement le 2 février. Aussi florissantes que soient ses ventes, son contrat a révélé des vulnérabilités et des exploits potentiels pour les détenteurs.

Un mot d’avertissement sur Hype Bears : le contrat est sûr à frapper ; vous ne serez pas vidé. Cependant, vos traders peuvent ne pas être en sécurité. Lisez la suite (c’est court, promis) pic.twitter.com/nMMVUXb2xh – quitter (@0xQuit) 2 février 2022

Malgré une chute de près de 49 % par rapport à son prix de vente moyen quotidien le plus élevé de 1,37 Ether, HypeBears a brièvement pris la place d’Azuki dans les charts.

Azuki a chuté en volume total et en ventes quotidiennes moyennes

Depuis son lancement le 11 janvier, Azuki a clôturé plus de 313 millions de dollars de volume total selon OpenSea. Au cours des 7 derniers jours seulement, il a généré plus de 33 millions de dollars, mais le nombre moyen de ventes par jour a diminué de près de 66 %

Prix ​​/ volume moyen sur 7 jours : OpenSea Azuki

Malgré la diminution du nombre de ventes moyennes et du volume, Azuki a considérablement augmenté son prix de vente moyen, augmentant d’environ 40 % en près d’un mois. Cela suggère que de nombreux collectionneurs sont prêts à payer généreusement pour détenir ces NFT inspirés de l’anime,

Le tableau des prix plancher d’OpenSea montre que le prix plancher d’Azuki a légèrement chuté en dessous de la marque convoitée de 10 Ether, mais sur LooksRare, les acheteurs déboursent avec plaisir au moins 11 Ether par NFT.

En échangeant une remise de 3 000 $ contre des récompenses commerciales, les utilisateurs choisissent d’acheter des pièces sur LooksRare et continueront peut-être à tenir tête à OpenSea.

Il semble que de nouvelles collections NFT entrent en force et sont déterminées à revendiquer leur place dans les charts, faisant tomber les autres meilleurs prétendants de leur place.

OpenSea a clairement clôturé un début d’année record, mais ces types de gains sont-ils durables alors que le marché connaît une réduction drastique des commerçants actifs et du volume quotidien ?