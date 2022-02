First Mover Asia: les cryptos passent au vert sur les actualités russes en lettres rouges | Cryptomonnaie

Le bitcoin est passé à près de 45 000 dollars et les principaux altcoins ont également augmenté après que la 11e économie mondiale a annoncé qu’elle réglementerait au lieu d’interdire les crypto-monnaies.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Mouvements du marché: Bitcoin s’est stabilisé au-dessus de 44 000 $ et le marché plus large de la cryptomonnaie a terminé en hausse.

Avis du technicien : les acheteurs de BTC ont défendu les niveaux de support intrajournaliers, bien que la hausse semble limitée.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 44 475 $ + 0,6 %

Éther (ETH) : 3 241 $ + 3,4 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Ethereum classique ETC +8,5% Plate-forme de contrat intelligente XRP XRP +6,3% Devise Polygone MATIQUE +5,2% Plate-forme de contrat intelligente

Les meilleurs perdants

Il n’y a pas de perdants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Marchés

S&P 500 : 4 587 +1,4 %

DJIA : 35 768 +0,8%

Nasdaq : 14 490 +2%

Or : 1 833 $ +1,3 %

Mouvements du marché

Bitcoin (BTC) s’est échangé régulièrement au-dessus de 44 000 $, suite à l’annonce que le gouvernement russe a décidé de réglementer les crypto-monnaies au lieu de les interdire.

Au moment de la publication, la plus ancienne crypto-monnaie change de mains au-dessus de 44 475 $, en hausse de moins d’un point de pourcentage au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinDesk. Pendant ce temps, l’éther, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, se négociait à plus de 3 241 $, soit une augmentation de 3,4 % sur la même période.

Un analyste a déclaré que les gains du bitcoin sont survenus après que le gouvernement russe a publié mardi soir un document sur son site officiel établissant les principes de la réglementation de la cryptomonnaie.

« Ce qui rend cette décision d’autant plus importante, c’est que la banque centrale est également de la partie », a écrit Edward Moya, analyste de marché senior chez OANDA pour les Amériques, dans sa newsletter. « La Russie semble sur le point de reconnaître les crypto-monnaies comme une forme de monnaie. Chaque fois qu’un majeur [b]itcoin country embrasse les cryptos, c’est une excellente nouvelle pour le cryptoverse.

Comme l’a rapporté CoinDesk, le plan du gouvernement russe a reçu le soutien de sa banque centrale, qui avait précédemment appelé à l’interdiction de l’extraction et du commerce de crypto. Le développement est également intervenu peu de temps après que l’Inde a fait un pas vers la légalisation de la crypto avec une taxe sur les transferts d’actifs numériques.

Après le bitcoin, la plupart des crypto-monnaies suivies par CoinDesk se sont également terminées dans le vert mercredi.

Moya a ajouté qu’à mesure que le prix du bitcoin s’est stabilisé, de nombreux commerçants de détail ont commencé à se sentir plus à l’aise d’investir dans des crypto-monnaies alternatives (altcoins).

Moya a déclaré que le marché aura besoin « d’un catalyseur majeur » ou de nouveaux capitaux frais pour envoyer la crypto-monnaie n ° 1 par capitalisation boursière au-dessus de 50 000 $.

Les données compilées par CoinDesk montrent que le volume des échanges de bitcoins sur les échanges centralisés mercredi était en baisse par rapport à il y a un jour.

(CoinDesk/CryptoCompare)

L’avis du technicien

Le graphique des prix quotidiens du Bitcoin montre le support/la résistance. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) se remet d’un léger recul mercredi alors que les acheteurs maintiennent des niveaux de support intrajournaliers. La crypto-monnaie se négociait autour de 44 500 $ au moment de la presse et pourrait faire face à une résistance à 46 800 $.

Le BTC a augmenté de 3 % au cours des dernières 24 heures et, en moyenne, le volume des transactions au comptant commence à augmenter, bien qu’il soit toujours inférieur aux sommets de janvier, selon les données de CoinDesk.

Pour l’instant, les indicateurs techniques s’améliorent et ne signalent pas de conditions extrêmes de surachat. Cela pourrait garder les acheteurs actifs pendant la journée de négociation asiatique tant qu’un soutien immédiat à 42 000 $ est maintenu.

La moyenne mobile sur 50 jours en pente descendante, actuellement à 42 689 $, se redresse progressivement, ce qui pourrait indiquer un virage haussier. Pourtant, la hausse semble limitée compte tenu de l’élan négatif sur les graphiques à plus long terme.

Événements importants

8 h HKT/SGT (12 h UTC) : attentes d’inflation des consommateurs en Australie (février)

Masse monétaire chinoise M2 (Jan. YoY)

Nouveaux prêts chinois (janv.)

17h HKT/SGT (9h UTC) : la Commission européenne publie ses prédictions de croissance économique

21 h 30 HKT/SGT (1 h 30 UTC) : indice des prix à la consommation aux États-Unis (janv. MoM/YoY)