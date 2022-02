Le prix LUNA collecte des liquidités pour soutenir un nouveau mouvement haussier | Cryptomonnaie

Le prix de LUNA s’est légèrement redressé après avoir été écrasé de près de 60% en seulement trente-cinq jours.

Les traders doivent maintenir un support contre un niveau critique d’Ichimoku pour empêcher de nouvelles ventes.

Une reprise dans la zone de valeur de 65 $ est probable.

Le prix de LUNA a fait face à d’importantes fluctuations au cours des deux derniers mois. Ses performances en 2021 ont été spectaculaires et ont fait l’envie de presque toutes les crypto-monnaies. Cependant, tout a changé lorsqu’il a atteint son maximum le 27 décembre 2022 et a commencé un effondrement d’un mois de 103 $ à 43 $.

Le prix de LUNA organise un rallye de soulagement, mais sa capacité à maintenir les gains reste sous surveillance

Le prix de LUNA a récupéré une bonne partie de ses pertes. La débâcle post-Wonderland a, jusqu’à présent, connu une reprise de plus de 40 % par rapport au creux du 31 janvier. La clôture au-dessus du quotidien Tenkan-Sen le 4 février a été une réalisation importante pour les traders, car ils ont pu prolonger ce rallye de cinq jours supplémentaires.

Cependant, les acheteurs de prix LUNA, les spéculateurs et les investisseurs seront confrontés à leur premier test technique de ce récent rallye. LUNA teste actuellement le Tenkan-Sen quotidien comme son principal et unique niveau de support sur le graphique journalier. Si les traders peuvent maintenir le prix au-dessus du Tenkan-Sen, la prochaine étape consistera à tester le Kijun-Sen à 65 $.

LUNA/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Le fait de ne pas détenir le Tenkan-Sen entraînera probablement encore plus de pression de vente et incitera à tester le retracement de Fibonacci à 50 % à 41 $. Malheureusement, le prix LUNA est l’une des seules crypto-monnaies majeures à capitalisation boursière à ne pas effectuer un retracement logarithmique de Fibonacci de 50 %, il est donc tout à fait possible que la pression de vente n’ait pas encore pris fin.